Niederlande: Eredivisie plant Saison nach Bundesliga-Vorbild

Aus den Niederlanden. Nach Abbruch der Fußball-Saison in den Niederlanden, plant die Eredevisie den Neustart ohne Zuschauer. Vorbild ist die deutsche Bundesliga.

Nach dem vorzeitigen Saisonabbruch in der Eredivisie will sich Sportdirektor Eric Gudde vom niederländischen Fußballverband (KNVB) beim Start in die neue Spielzeit an der Bundesliga orientieren.

„Wir denken über die Organisation nach. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir nach dem 1. September nach dem Vorbild der Bundesliga ohne Zuschauer den Spielbetrieb wieder aufnehmen“, sagte Gudde in der TV-Sendung Studio Voetbal. Er gehe davon aus, dass bis dahin die nötigen Testkapazitäten in den Niederlanden vorhanden seien.

Niederländische Meisterschaft wurde wegen Corona-Pandemie abgebrochen

Den Restart der Bundesliga verfolgte Gudde am vergangenen Wochenende mit Wohlwollen. „Ich habe mir im TV das Spiel Frankfurt gegen Mönchengladbach angesehen. Es war wirklich schön, wieder ein richtiges Spiel zu sehen“, sagte er.

Die niederländische Meisterschaft war am 24. April abgebrochen worden. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat die Regierung alle Großveranstaltungen bis zum 1. September verboten. Nach diesem Datum hofft der KNVB auf weitere Lockerungen, um die neue Saison ohne Zuschauer beginnen zu können. (SID)