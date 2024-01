Niederlande: Eis und Schnee sorgen für 900 Kilometer Stau

Aus den Niederlanden Wegen Schnee und Hagel warnt der niederländische Wetterdienst am Montag vor Glatteis. Bereits am Morgen wurden lange Staus gemeldet.

Der niederländische Wetterdienst (KNMI) hat für Montag eine Glatteis- und Schneewarnung für die gesamte Niederlande herausgegeben.

„Vor allem im Landesinneren kann der Schnee zeitweise einige Zentimeter hoch liegenbleiben. Dadurch kann es zu Behinderungen im Verkehr kommen“, heißt es in der offiziellen Wetterwarnung. Dies sei Medienberichten zufolge besonders in der Grenzprovinz Limburg der Fall.

Durch die angekündigte überfrierende Nässe sowie Hagel- und Schneefälle kam es am Montagmorgen laut Verkehrsclub ANWB zu langen Staus im Nachbarland. Gegen 9 Uhr seien es insgesamt rund 900 Kilometer gewesen. Die Warnung gilt bis Dienstagmittag.

