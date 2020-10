Prof. Dittmer erklärt im Interview, wie er die aktuelle Lage einschätzt. Und: Was wissen wir über Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion?

Wer sich weniger als 24 Stunden in einem Risikogebiet in den Niederlanden aufhielt, muss seinen Aufenthalt nicht mehr beim zuständigen deutschen Gesundheitsamt melden. Das Land Nordrhein-Westfalen hat seine Corona-Einreiseverordnung am Dienstagabend entsprechend angepasst.

Zuvor hieß es, dass auch Aufenthalte im Rahmen des kleinen Grenzverkehrs, etwa zum Einkaufen oder zum Tanken, beim Amt gemeldet werden müssen. Die neue Einreiseverordnung ist vorerst bis zum 31. Oktober gültig.

Melden sollen sich weiterhin Grenzpendler, die in den Niederlanden arbeiten, studieren oder zur Schule gehen. Wer sich bis zu fünf Tage in einem Risikogebiet aufhält, soll das beim Gesundheitsamt angeben. Auch Familienbesuche oder Besuche beim Lebenspartner, die maximal 72 Stunden dauern, müssen gemeldet werden.

Der Kreis Kleve hat stellt dafür ein Online-Formular bereit. „Sollten Sie regelmäßig aufgrund einer der genannten Ausnahmen aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreisen, reicht eine einmalige Meldung über das Online-Formular mit einer entsprechenden Angabe“, heißt es bei der Kreisverwaltung.