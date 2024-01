Niederlande: Deutlich mehr Auto-Neuzulassungen in 2023

Auch im Fahrradland Niederlande stehen Autos weiterhin hoch im Kurs: So ist im Nachbarland die Zahl der Neuzulassungen im vergangenen Jahr merklich gestiegen. Das meldet der Branchenverband BOVAG unter Berufung auf Zahlen der niederländischen Behörde „Rijksdienst voor het Wegverkeer“.

Demnach wurden 2023 fast 370.000 neue Autos in den Niederlanden zugelassen. Das entspreche einem Anstieg von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und fast 30.000 Autos mehr als vorab angenommen.

Auch der Anteil elektrischer Autos unter den Neuzulassungen im Nachbarland (fast 31 Prozent) sei um rund 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Der Verband erklärt den merklichen Anstieg mit ausgefallenen Lieferungen im Jahr 2022. „Nach der Aufholjagd in den ersten Monaten normalisierte sich der Markt gegen Ende des Jahres“, heißt es weiter. Für das laufende Jahr erwarte man insgesamt rund 360.000 Neuzulassungen.

