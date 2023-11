Niederländischer Verlag stoppt Buch über britische Royals

Die niederländische Ausgabe eines neuen Buchs über das britische Königshaus ist vom Markt genommen worden, da es offenbar versehentlich enthüllt hat, welches Mitglied der königlichen Familie sich über die Hautfarbe von Harrys und Meghans Baby geäußert haben soll. „Eindstrijd“ – die niederländische Version des englischsprachigen Buchs „Endgame“ des britischen Journalisten Omid Scobie – sei vorübergehend aus dem Verkauf im Nachbarland genommen worden, erklärte der Verlag Xander öffentlich. In der niederländischen Übersetzung sei ein Fehler aufgetreten, „der derzeit korrigiert wird“, erklärte der Verlag weiter.

Mit einer Äußerung über die Hautfarbe von Harrys und Meghans Baby soll das dort erwähnte Mitglied der Royals einen Familienstreit ausgelöst haben. Dieser Streit soll die Spaltung zwischen Harry und Meghan und dem Rest der königlichen Familie weiter vertieft haben. Wie sich der Fehler in der niederländischen Übersetzung eingeschlichen haben könne, dazu nimmt der Verlag aus dem Nachbarland jedoch keine Stellung.

Meghan, die Tochter einer schwarzen Mutter und eines weißen Vaters, hatte 2021 der US-amerikanischen Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey erzählt, dass ein Mitglied der königlichen Familie in Großbritannien sie gefragt habe, wie dunkel die Haut ihres ersten Kindes sein würde. Der damalige Prinz und heutige König Charles wies daraufhin die Vorwürfe zurück, er sei derjenige gewesen.

Sein Sohn William sagte damals gegenüber der Presse: „Wir sind keine rassistische Familie.“ Er betrachte die Bemerkung nicht als rassistisch, sondern als Fall von „unbewusster Voreingenommenheit“. Dennoch stürzte der Vorfall die königliche Familie in eine Krise. Die „New York Times“ berichtete, die Familie habe sich daraufhin geeinigt, dass Harry und Meghan das Thema künftig nicht mehr ansprechen würden. (AFP/dpa)

