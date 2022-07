Niederländischer Kunstdetektiv erhält gestohlenes Blut Jesu

Aus den Niederlanden. Für Christen gelten Jesus Überreste nach dessen Kreuzigung als heilig. In den Niederlanden tauchte ein seltenes Relikt überraschend wieder auf.

"Das geht über das Künstlerische hinaus, es ist spezieller als jeder andere Fund", sagt Arthur Brand über das seltene Objekt, welches kürzlich vor seiner Haustür lag. Wie De Telegraaf berichtet, fand der Kunstdetektiv aus den Niederlanden dort eine goldene, mit blauen Steinen verzierte Minikirche mit besonderem Inhalt: Dem Mythos zufolge enthält es das Blut, welches Joseph von Arimathäa nach der Kreuzigung des Jesus Christus aufgesammelt haben soll.

Anfang Juni verschwand das für heilige Relikt plötzlich aus der Abtei Fécamp in Frankreich. "Ich wusste, dass das Relikt gestohlen worden war, aber es wurde nicht weit verbreitet, um zu verhindern, dass der Dieb in Panik gerät und es wegwirft", sagt Brand gegenüber den niederländischen NOS Radio 1 News.

Gestohlenes Blut Jesu: "Ein Fluch, das im Haus zu haben"

Wie der Kunstdetektiv schildert, hätte der Dieb seine vor allem auf spiritueller Ebene höchst wertvolle Beute an einen Freund weitergegeben. Nachdem dieser erfuhr, um was es sich bei dem "Geschenk" handelt, hätte es dieser wiederum an einen anderen Freund weitergereicht. "Als auch er wusste, was er im Haus hatte, wurde ich über eine sichere E-Mail-Adresse kontaktiert", schildert Brand. "Denn ob man religiös ist oder nicht, es ist eine Art Fluch, das im Haus zu haben."

Daraufhin hatte der unbekannte Mann das Relikt auf die Türschwelle von Arthur Brand gestellt. Der erfahrene Kunstexperte verwahrt es solange, bis ein Spezialteam der Polizei das prachtvolle Artefakt wieder zurück an seinen angestammten Platz bringt. "Und danach sind ein paar Franzosen sehr glücklich", sagt Brand. (red)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederlande