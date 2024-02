Niederländische Prinzessin Amalia wohnt wieder in Amsterdam

Nach fast eineinhalb Jahren kann die niederländische Kronprinzessin Amalia (20) wieder fast wie eine ganz normale Studentin leben. Die älteste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima wohnt wieder in einer WG in Amsterdam.

Das berichtet die Amsterdamer Stadtzeitung „Het Parool“. Die Prinzessin musste wegen einer möglichen Bedrohung von Kriminellen im Herbst 2022 wieder in den Palast zu ihren Eltern nach Den Haag ziehen.

Vor dem Amsterdamer Grachtenhaus ist Amalia nun wieder regelmäßig zu sehen, wie Nachbarn der Zeitung sagen - immer begleitet von Sicherheitsleuten.

Haus und Parkplatz werden demnach von mehreren Kameras überwacht. Der Palast äußert sich nicht zu den Medienberichten mit Hinweis auf die Sicherheit der Prinzessin. Weshalb Amalia wieder in der WG wohnen kann, ist nicht bekannt.

Im vergangenen Sommer war ein Mann im Nachbarland festgenommen worden unter dem Verdacht, dass er die Prinzessin entführen wollte.

Er soll Verbindungen haben zu einer berüchtigten Drogen-Bande. Er steht nun wegen Drogenhandels vor Gericht. Der Mann hatte die Vorwürfe, er habe Amalia bedroht, zurückgewiesen.

Amalia hatte sehr unter der Bedrohung gelitten, wie sie im vergangenen Jahr Reportern sagte. „Ich vermisse das normale Leben, das Leben einer Studentin. Einfach so auf der Straße laufen oder spontan in einen Laden gehen.“ Auch ihr Vater hatte unlängst von einer schweren Zeit gesprochen.

Ein normales Studentenleben führt die 20-Jährige natürlich noch immer nicht. Kaum eine Studentin kann sich ein Wohnhaus an einer Gracht mitten in Amsterdam leisten. (dpa)

