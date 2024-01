Limburg: Mädchen nach Einbruch mit Quad in Eis verstorben

Landgraaf In den Niederlanden ist eine Neunjährige mit ihrem Vater auf einem Quad auf einer Eisfläche eingebrochen und daraufhin verstorben.

In der niederländischen Grenzprovinz Limburg ist am Sonntagmittag ein Mädchen auf einem Quad ins Eis eingebrochen und an den Folgen verstorben.

Die Neunjährige aus Landgraaf wurde zunächst in ein Krankenhaus in Masstricht gebracht, teilte die Polizei im Nachbarland mit. Dort erlag sie ihren Verletzungen.

Mit ihrem Vater war die tötlich Verunglückte auf Quad-Tour über einen überfluteten und gefrorenen Landstricht im Nachbarland unterwegs gewesen. Beide brachen den Polizeiangaben zufolge plötzlich mit dem Fahrzeug ins Eis ein.

Das Wasser an der Einbruchsstelle sei so tief gewesen, dass sich das Kind nicht mehr habe befreien können und von der Feuerwehr gerettet werden musste. Der Vater schaffte es noch selbst aus dem kalten Wasser.

