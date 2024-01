Limburg: Megastau und Unfälle durch starkes Schneetreiben

In der Grenzprovinz Limburg haben heftige Schneefälle und Glätte für lange Staus, Verkehrsbehinderungen und Unfälle gesorgt.

Wie der regionale Sender „1Limburg“ berichtet, wurden bis zu 20 Zentimeter Neuschnee erwartet.

Am Nachmittag wurden auf der A2 Richtung Maastricht über zwei Stunden Stau gemeldet. Es kam zu mehreren Unfällen mit zusammengestoßenen Autos, auch mit Verletzten.

Am Mittag kam Medienberichten zufolge ein Auto bei Roermond vom Weg ab und landete im Graben. Die Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit und ins Krankenhaus gebracht werden.

Schulen in der Region mussten ihren Unterricht beenden und die Kinder vorsorglich nach Hause schicken, unter anderem in der Provinzhauptstadt Maastricht.

Der Industriepark Chemelot nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen hatte laut Berichten lokaler Medien seinen Lkw-Verkehr mit Gefahrenstoffen eingestellt.

Die offizielle Warnung des niederländischen Wetterdienstes KNMI vor Schnee und Glätte in Limburg galt von Mittwochvormittag bis zum Donnerstagmorgen.

Auch die Region Brabant im Nachbarland war betroffen. Für Ende der Woche wird milderes Wetter erwartet.

