Licht statt Böller und Raketen: So geht heute Feuerwerk

Leeuwarden Künstler Daan Roosegaarde aus Rotterdam hat ein umweltfreundliches Feuerwerk entworfen: „Spark“ ist auch in Japan zu sehen.

Künstler Daan Roosegaarde hat ein umweltfreundliches Feuerwerk entworfen. „Spark“ heißt das Projekt des Urban Designers aus Rotterdam, der sich vom magischen Licht der Glühwürmchen inspirieren ließ. Tausende biologisch abbaubarer Lichtfunken schweben dabei durch die Luft. „Spark“ wurde bereits im niederländischen Leeuwarden sowie in Bilbao, Aix-en-Provence, Madrid, Auckland, Jordanien, Melbourne und London aufgeführt.

Vom 23. bis zum 25. Dezember ist das nachhaltige Feuerwerk in Tokio zu sehen. Im Rahmen der Feierlichkeiten zur italienischen Kulturhauptstadt 2024 veranstaltet Pesaro „Spark“ am 22. und 24. März 2024 im Miralfiore-Park.

Die Uraufführung von „Spark“ fand in Leewarden statt (Studio Roosegaarde). Foto: NRZ

Die Uraufführung von „Spark“ fand am 3. und 4. November auf dem Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden statt. Der Schwarm tausender funkelnder Lichter begeisterte die Menschen in Fryslan. „Für viele Menschen fühlt sich die aktuelle Situation restriktiv an und traditionelle Feuerwerkskörper werden überall verboten“, gibt Daan Roosegaarde zu bedenken. „Spark“ ist ein Ort der Wunder, der zum Nachdenken anregt und eine neue nachhaltige Alternative zum gemeinsamen Feiern zeigt.“

