Lesen und Stöbern in der Bücherstadt Bredevoort

Bredevoort Am Samstag und Sonntag, 25. und 26. November, findet von 10 bis 18 Uhr in der Bücherstadt Bredevoort eine Bücherbörse statt.

Am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag, 25. und 26. November 2023, findet von 10 bis 18 Uhr in der Koppelkerk in der Bücherstadt Bredevoort eine Bücherbörse statt.

Eintauchen in die bunte und stille Welt der Bücher – nach dem schrillen Black Friday sicher eine gute Idde. Am Wochenende, Samstag und Sonntag, 25. und 26. November, findet in der Koppelkerk eine internationale Bücherbörse statt. Literaturfreunde aus den Niederlanden und Deutschland bieten dort ihre Bücher an: Lesestoff für verregnete Wintertage, Geschenkideen für Weihnachten, Bücher zu allen Themen, vom preiswerten Taschenbuch bis zur bibliophilen Rarität.

Zwiwchen 10 und 18 Uhr kann man in der Koppelkerk in Ruhe stöbern und auf Entdeckungsreise gehen. Besucher der Börse werden am Sonntag mit der Frage konfrontiert: „Was ist das älteste Ding der Welt“? Was ist es nur?“ Teilnehmerin Monika Grevers (Antiquariat Carpe Diem, Bocholt) hält die Antwort bereit, zu finden in einem besonderen Buch aus dem Jahr 1923: „Das älteste Ding der Welt“, illustriert vom Künstler Alfred Kubin.

+++ Sie wollen keine Nachrichten mehr aus dem Nachbarland verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Parallel zur Bücherbörse findet eine Ausstellung im Bovenzaal der Koppelkerk statt: „Regelcircus“ – eine Installation der Künstlerin Eva Blaak.

Weitere Infos: www.Boeken-Bredevoort.nl.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederlande