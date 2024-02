Klima: Tausend Festnahmen bei Autobahn-Blockade in Den Haag  

Den Haag In den Niederlanden hat die Klimaschutzgruppe Extinction Rebellion am Wochenende eine Autobahn in Den Haag blockiert. Das war der Grund.

Bei einer Protestaktion der Klimaschutzgruppe Extinction Rebellion in den Niederlanden hat die Polizei rund tausend Menschen festgenommen.

Die Demonstrierenden hatten am Samstag die Autobahn A12 im Zentrum von Den Haag blockiert, um gegen Subventionen für fossile Brennstoffe zu protestieren.

Die Polizei schritt nach 45 Minuten ein und gab später etwa tausend Festnahmen wegen Verstößen gegen das Versammlunsrecht bekannt.

Auf strafrechtliche Ermilttungen will sie Medienberichten zufolge aber verzichten. Es war die neunte Blockadeaktion in Den Haag seit Juli 2022.

Damals hatte das Parlament die Regierung aufgefordert, einen Plan zur schrittweisen Abschaffung der Subventionen für fossile Brennstoffe vorzulegen, die auf 39,7 bis 46,4 Milliarden Euro geschätzt werden.

Der Plan wurde bis heute nicht vorgelegt. (dpa)

