Jahresbilanz: So lief es im Arnheimer Burgers‘ Zoo 2023

Arnheim Wie viele Besucher hat es vergangenes Jahr in den Burgers‘ Zoo gezogen, welche Tiere haben am meisten gefressen? Park zieht Bilanz.

Der Burgers’ Zoo blickt auf das vergangene Jahr zurück: Über eine Millionen Besucherinnen und Besucher zog es 2023 in den Arnheimer Tierpark, darunter 20 Prozent aus Deutschland.

In der Bilanz blickt der bekannte Zoo auch auf seine Einwohner: Die beiden asiatischen Elefanten nahmen demnach von allen Tieren die größte Menge an Nahrung pro Jahr zu sich – 2023 waren es unter anderem 37.000 Kilo Heu und 6.000 Kilo frische Weidenzweige.

Eine andere Zahl: Im Parkbereich Ozean tauchten die Pfleger etwa viermal pro Woche ab, während in der mittelamerikanisch anmutenden Mangrove durchschnittlich einmal pro Woche ein Unterwassergang stattfindet. Insgesamt verbrachten die Tierpfleger im Burgers’ Zoo demnach im Jahr 2023 mindestens 1.250 Stunden unter Wasser.

Auch zum Thema Technik wurde im Nachbarland bilanziert: Mit insgesamt 2.240 Sonnenkollektoren erzeugt der Solarpark des Burgers’ Zoo 700.000 Kilowattstunden Energie pro Jahr, was dem Jahresverbrauch von etwa 280 Vier-Personen-Haushalten entspricht.

den Kulissen werde der Tierpark „gut in Schuss“ gehalten: Die technische Abteilung habe 2023 insgesamt 25.643 Schrauben verwendet und 2.433 Arbeiten im Zoo ausgeführt. (red.)

