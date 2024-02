Holland: Uber soll wegen Datenschutzverstoß Millionen zahlen

Der Fahrtenvermittlungsdienst Uber soll in den Niederlanden wegen Verstößen gegen den Datenschutz zehn Millionen Euro Strafe zahlen.

Das Bußgeld verhängte die niederländische Datenschutzbehörde am Mittwoch, weil Uber seinen Europasitz in Amsterdam hat.

Französische Uber-Fahrer hatten sich beschwert, dass das US-Unternehmen es ihnen „unnötig“ schwer mache, persönliche Daten einzusehen oder eine Kopie davon zu erhalten.

Der Vorgang, an die eigenen Daten zu kommen, stecke „tief in der App“ von Uber und sei über mehrere Anwendungen verteilt, kritisierte die Behörde.

Zudem habe Uber nicht festgelegt, wie lange es die Daten seiner Fahrerinnen und Fahrer speichere und welche Maßnahmen zum Schutz dieser Daten bei der Übermittlung in Staaten außerhalb der EU griffen.

Uber erklärte, das Unternehmen habe Schritte zur Verbesserung unternommen und gehe juristisch gegen die Entscheidung vor. Ein Großteil der Beschwerden der Fahrer sei „unbegründet“. (AFP)

