Holland: Jumbo besorgt wegen Ladendiebstahl, mehr Maßnahmen

Der bekannte niederländische Supermarktkonzern Jumbo zeigt sich in seiner Jahresbilanz besorgt über zunehmenden Ladendiebstahl in seinen Filialen.

Im vergangenen Jahr habe der Verlust durch Diebstahl rund ein Prozent des Umsatzes betragen, Mitarbeitende seien zunehmend „unschönen Situationen und zugenommenen Spannungen“ konfrontiert.

„Ein Umsatzverlusterlust von einem Prozent durch Diebstahl klingt vielleicht nicht so viel“, heißt es weiter. „Doch in unserem Fall geht es um einen Betrag von mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr.“

Die Supermarktkette setzt eigenen Angaben zufolge deshalb auf verschärfte Sicherheitsregeln, unter anderem durch intensivere Kameraüberwachung sowie andere „sichtbare und unsichtbare“ Maßnahmen.

