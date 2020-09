Gewinnen Sie eine Übernachtung in der Hansestadt Zutphen

Zutphen Die Hansestadt Zutphen liegt nur wenige Kilometer von der Grenze entfernt. Wir verlosen eine Übernachtung für zwei Personen in einem Stadthotel.

Schon im Mittelalter war Zutphen als etwas eigenwillige Hansestadt bekannt. Und auch heute noch werden Besucher der Stadt fündig, wenn ihnen der Sinn nach Originalität steht. Im historischen Zentrum erwartet sie neben vielen Türmen ein besonderes und ungewöhnliches Shopping-Angebot. Hinzu kommen unzählige Restaurants und gemütliche Cafés und die wunderbare Lage inmitten der Natur. Der perfekte Ort, um ein spannendes und gleichzeitig erholsames Wochenende zu genießen.

Foto: Simone Wittgen

Durch das Stadtzentrum führen mittelalterliche Gassen mit historischen Pack- und Kaufmannshäusern sowie Kirchen – wie die berühmte Walburgiskerk, eine der größten Kirchen der Niederlande. Diese beherbergt auch die Kettenbibliothek „Librije” mit Büchern aus dem Mittelalter. Zutphen wird auch die Turmstadt genannt, da neben den großen Türmen, die man schon von weitem sieht, viele kleine Türmchen das Stadtbild prägen.

Machen Sie mit beim Gewinnspiel: Wir verlosen eine Übernachtung in Zutphen

Gewinnen Sie eine Übernachtung für zwei Personen, inklusive Frühstück im Stadshotel ‘tOer: Zentral in Zutphen gelegen befindet sich das Stadshotel ‘tOer. In diesem beindruckenden historischen Gebäude, mit modern eingerichteten Zimmern und einem wunderbaren Frühstück, können Gäste ihren Aufenthalt in Zutphen vollauf genießen. Gewinnen Sie eine Übernachtung für zwei Personen, inklusive Frühstück. Reisedatum in Abstimmung, auf Basis der Verfügbarkeit.