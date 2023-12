Im Paleis Het Loo, hier ein Foto von den barocken Gärten, ist derzeit die Ausstellung „Power of the Throne“ zu sehen.

Kultur + Geschichte Game of Thrones spielt jetzt in der Niederlande

Apeldoorn Im Paleis het Loo in Apeldoorn, früherer Königssitz der Niederlande, steht derzeit der eiserne Thron aus „Game of Thrones“.

Das „Haus Targaryen“ steht jeder Besucherin und jedem Besucher offen. Auch der Eiserne Thron mit den vielen gefährlichen Spitzen ist frei zugänglich. Fans von „Game of Thrones“ wird das elektrisieren – und statt darüber zu rätseln, wo denn die fiktiven Kontinente Westeros und Essos aus der weltweit megaerfolgreichen Fantasy-Serie wohl sein mögen, müssen sie nur nach Apeldoorn reisen.

Der Paleis Het Loo, früher Sitz des berühmten niederländischen Statthalters Willem III., widmet eine aktuelle Ausstellung der „Macht des Throns“. Das eiserne Teil aus „Game of Thrones“ ist ein Exemplar von Sitzmöbeln, die seit Jahrhunderten als Symbol von Herrschaft, Größe und nicht selten auch Unterdrückung gelten.

Die royale Familie um König Willem-Alexander und ein Thron aus dem Paleis Noordeinde in Den Haag. Foto: NRZ

Deswegen ist die Niederlande orange

Seit dem 16. März 1815 hat die Niederlande ein Königshaus, erster Amtsinhaber war der durch den Wiener Kongress bestellte König Wilhelm I. Bis dahin regierten Prinzen oder Statthalter. Zu dem neuen Reich unter Wilhelm I. gehörte zunächst auch Belgien, das sich aber 1830 von den Niederlanden löste. Der Stammbaum der monarchischen Familie reicht indes länger zurück – auf Wilhelm von Oranien (1533-1584). Der „Schweiger“ hatte von seinem Onkel René de Chalon im Jahr 1544 das Fürstentum Orange in Südfrankreich geerbt. Wilhelm von Oranien zog erfolgreich mit der Niederlande in den Unabhängigkeitskrieg gegen den spanischen König, der das heilige römisch-katholische Reich bis weit in den Norden Europas ausdehnen wollte. Prinz von Oranien ist daher auch bis heute der gebräuchliche Titel für den ältesten Königssohn – und die Farbe orange immer noch bei allen Feiern wie dem Königstag oder als Dress der Nationalmannschaft allgegenwärtig.

Fotos: Heiko Buschmann / NRZ Foto: NRZ

Die Geschichte des niederländischen Königshauses ist natürlich ein Teil der Dauerausstellung im Paleis Het Loo. Das großzügige Anwesen im waldreichen Gebiet der Veluwe muss mit seinem Park und den barocken Gärten Vergleiche mit Versailles bei Paris nicht scheuen und ist einer von insgesamt sechs Sitzen des niederländischen Königshauses. Der aktuelle Amtsinhaber Willem-Alexander residiert mit seiner Familie im Paleis Noordeinde in Den Haag, zu wichtigen Staatsempfänge lädt er gelegentlich in den Paleis op de Dam in Amsterdam. Weitere royale Anwesen sind Huis ten Bosch, ebenfalls in Den Haag, sowie Paleis Soestdijk und der Drakensteijn Paleis, beide in Baarn.

+++ Sie wollen keine Nachrichten mehr aus dem Nachbarland verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Der Vater des Vaterlandes

Het Loo kommt eine besondere Bedeutung zu, weil sich Willem III. (1650 - 1702) von Oranien mit seiner Frau Maria II, der Königin von England, Irland und Schottland, hier niederließ. Der sogenannte „Vater des Vaterlandes“ bewahrte die kleine Niederlande vor der Einnahme durch Frankreichs „Sonnenkönig“, Ludwig XIV. Von 1685 bis 1692 bauten die besten Architekten des Landes das Barockschloss, das vom heutigen niederländische Königshaus bis 1975 als Sommerresidenz genutzt wurde, ehe es zum Museum der Geschichte des niederländischen Königshauses umfunktioniert wurde.

Für die aktuelle Ausstellung ist der Thron des jetzigen Amtsinhabers nach Het Loo zurückgekehrt.

„Power of the Throne“, bis zum 10. März 2024 im Paleis Het Loo, Apeldoorn. Weitere Infos, Öffnungszeiten und Tickets hier.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederlande