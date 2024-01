Freikarten fürs Eisskulpturenfestival in Zwolle zu gewinnen

Richtige Themenwelten aus Eis wurden in den Ijsselhallen in Zwolle geschaffen.

Zwolle Faszinierende Kunstwerke aus Eis sind noch bis Ende Februar in der historischen Hansestadt Zwolle zu sehen. Wir verlosen Freikarten.

Was haben Ikarus, Robin Hood und das Monster von Loch Ness gemeinsam? Sie erwachen beim Niederländischen Eisskulpturenfestival in Zwolle zum Leben. Bis zum 25. Februar sind in den IJsselhallen der Hansestadt ganze Themenwelten zu sehen, schockgefroren und zu Eis erstarrt.

Ikarus, Robin Hood und das Monster von Loch Ness sind nur drei von vielen faszinierenden Kunstwerke aus Eis. Foto: Nederlands IJsbeelden Festival

Das Eisskulpturenfestival ist bis einschließlich 25. Februar täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Tickets (Buchung von Zeitfenstern wird an Wochenenden empfohlen) sind unter www.ijsbeelden.nl/de oder an der Tageskasse erhältlich. Erwachsene zahlen 17,50 Euro Eintritt, für Kinder von 4 bis 10 Jahren werden 13,25 Euro fällig. Besucheradresse: Rieteweg 4, 8011 AB Zwolle, NL.

Weitere Infos zum Eisskulpturenfestival in Zwolle finden Sie hier.

Gewinnspiel

Hier verlosen wir 3 x 4 Freikarten fürs Eisskulpturenfestival. Viel Glück!

