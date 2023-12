Eisbahn, Lichterroute und Shopping in Niederlande-Grenzstadt

Venlo Die Grenzstadt Venlo lockt zur Weihnachtszeit mit einer Eisbahn und einer Lichterroute für Kinder ins historische Zentrum.

Auch in Venlo ist die Weihnachtszeit in vollem Gange. Für Familien mit Kindern ist jetzt die Lichterroute in der historischen Innenstadt besonders spannend. Das Motto der diesjährigen Lichterroute, die vom 20. Dezember bis zum 7. Januar von 16 bis 20 Uhr gelaufen werden kann, lautet: „Magischer Zirkus“. Mit einem ‚Zauberstab – erhältlich in der Venloer Bibliothek am Begijnengang 2 – können die Kinder an elf Stationen einen Schaufenster-Zirkus aktivieren.

Davor oder danach können die Kids am Oude Markt Eis laufen. Auch ein Besuch in der unlängst renovierten historischen „Stadsherberg Ald Weishoès“ lohnt sich. Noch bis zum 14. Januar wird das Alte Waisenhaus in ein stimmungsvolles Weihnachtsdorf verwandelt.

Die Geschichte der Region

Wer Lust auf Bildung und Kultur hat, findet im Limburgs Museum (mit verschiedenen Ausstellungen über die Geschichte der Region und noch bis zum 7. Januar der Sonderausstellung „Der Sonnenkönig und Oranien“), im Museum van Bommel van Dam (aktuelle Jubiläumsausstellung über Shinkichi Tajiri) dem Weltpavillon und dem Missionsmuseum in Steyl lohnenswerte Alternativen.

„Gezellig“ heißt es auf Niederländisch, wenn die Familie oder Freunde gemütlich bei Essen und Getränken zusammensitzen. Foto: Zebra Fotostudio's / NRZ

Auch Musikliebhaber kommen in Venlo auf Ihre Kosten, das Theater de Maaspoort und das Poppodium Grenswerk bieten eine bunte Scala an Konzerten, Musikshows und Aufführungen. Damit wird ihr Ausflug nach Venlo noch schöner!

Und wer weiß es nicht? Venlo ist natürlich auch – oder vor allem – für sein vielfältiges Shopping-Angebot bekannt. Die Läden freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher.

Weitere Infos zur Lichterroute, Veranstaltungskalender mit Webadressen der Locations sowie mehr Tipps finden Sie hier

