Die Kleintjes – Kurznachrichten aus den Niederlanden

Aus den Niederlanden. Zollfahnder haben im Rotterdamer Hafen rund 1100 Kilo Kokain gefunden – in einer Container-Ladung Bananen versteckt. Mehr News in den Kleintjes.

Drogen in Bananen-Container versteckt

Zollfahnder haben bei einer Kontrolle im Hafen von Rotterdam rund 1100 Kilogramm Kokain gefunden. Die Drogen waren in einer Ladung Bananen versteckt, wie die Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte. Der Verkaufswert wird auf rund 82 Millionen Euro geschätzt.

Der Container mit den Bananen kam den Angaben zufolge aus Ecuador und sollte an ein Unternehmen in Den Haag geliefert werden. Dieses Unternehmen habe aber vermutlich nichts mit dem Drogenschmuggel zu tun, erklärte die Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen dauerten an. Das Kokain sei vernichtet worden.

Leiche einer Schülerin aus Kleve in Niederlanden gefunden?

Am Wochenende ist in den Niederlanden im Bereich Nimwegen Nach jetzigem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass es sich dabei um die seit Mittwoch (12. August) vermisste 16-jährige Schülerin aus Kleve handelt. Die Schülerin hatte am Mittwoch gegen 10 Uhr das Elternhaus verlassen, um die Realschule in Kellen zu besuchen. Dort war sie nachweislich jedoch nicht angekommen.

Zur eindeutigen Identifizierung sind weitere polizeilichen Maßnahmen erforderlich, die erst nach Rückführung des Leichnams aus den Niederlanden erfolgen können. Bis dahin werden die Familienangehörigen vom polizeilichen Opferschutz betreut.

Digitales Tool gegen Trubel in Coronazeiten

Menschenansammlungen sollten in der Corona-Zeit in den Niederlanden vermieden werden. Doch wie voll ist es an den kleineren und größeren touristischen Attraktionen in Gelderland? Lohnt sich ein Ausflug oder bleibt man lieber zu Hause?

Antworten auf diese Fragen gibt die digitale Anwendung „Trubelmeter“, die im Auftrag der Provinz konzipiert wurde und unter anderem auf den Homepages von Gemeinden und auf visitveluwe.nl abgerufen werden kann. Damit der „Trubelmeter“ stets aktuell ist, fragt der Tourismusverband Veluwe / Arnheim/Nimwegen dreimal täglich zum Beispiel am Niederländischen Freilichtmuseum oder am Museum „Het Valkhof“ ab, wie viele Besucher gerade vor Ort sind.

Niederländische Eisenbahngesellschaft macht 185 Millionen Euro Verlust

Die Niederländische Eisenbahngesellschaft NS hat im ersten Halbjahr einen Nettoverlust von 185 Millionen Euro eingefahren. Durch den Lockdown während der Corona-Krise zählte NS in den ersten Monaten des Jahres teilweise 90 Prozent weniger Reisende als sonst, und noch immer seien nicht wieder so viele Pendler unterwegs wie vor Corona, erklärt die NS-Geschäftsführung.

Bis 2025 sollen 1,4 Milliarden Euro eingespart werden. Zusätzlich würden auch staatliche Subventionen benötigt, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Als staatliche Eisenbahngesellschaft sind die NS wie die Deutsche Bahn eine rechtlich unabhängige AG.

Fantasy-Festival in Arcen findet trotz Corona statt

Seit dem Ausbruch des Coronavirus wurden alle größeren Events in Venlo abgesagt. Das Fantasy-Festival „Elfia“ soll aber vom 18. bis zum 20. September in den Schlossgärten Arcen stattfinden – unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen, erklärt Erfinder Stefan Struik.

So dürften täglich statt 12.000 nur 4.000 Besucher aufs Gelände. Außerdem soll es keine Bühnen geben, vor denen die Menschen in Massen zusammenkommen würden. Eine weitere Besonderheit ist, dass das Kostüm-Event auf drei Tage ausgeweitet wurde. Auch so soll ein zu großer Besucherandrang vermieden werden.

Einführungswochen an niederländischen Unis starten

An den Hochschulen in der Region haben für die Erstsemester die Einführungswochen begonnen. Wegen Corona ist alles anders als sonst. So finden an der Radboud-Uni in Nimwegen so viele Veranstaltungen wie möglich online statt, die Hochschule selbst ist verwaist in diesen Tagen. In Wageningen werden „physische“ Events mit vielen hunderten Studierenden angeboten, dabei soll aber auf die Einhaltung des obligatorischen 1,5-Meter-Abstands geachtet werden. Die HAN-Fachhochschule und die Christliche Fachhochschule in Ede setzen ebenfalls komplett auf ein virtuelles Kennenlernen.

Polizei rückt in Arnheimer Musispark aus

Schusswaffen, Messer und Drogen – bei einer Kontrolle im Musispark in Arnheim hat die Polizei verschiedene verbotene Substanzen und Gegenstände entdeckt. Ein 36-Jähriger wurde wegen illegalen Waffenbesitzes festgenommen. Vor zwei Wochen war in dem Park ein Mann niedergestochen worden. Zwar meldete sich der Täter bald darauf. Die Beschwerden von Anwohnern über Drogen- und Alkoholmissbrauch hatten sich aber gehäuft. Die Polizei war deswegen zu der zielgerichteten Aktion ausgerückt.

Auto kommt von Fahrbahn ab und rast durch Garten

Auf spektakuläre Weise ist ein Auto in Oldebroek von der Fahrbahn abgekommen, durch einen Garten gerast und – auf der Seite liegend – an einer Hauswand zum Stehen gekommen. Die beiden Insassen des Pkw kamen mit dem Schrecken davon. Das Auto wurde schwer beschädigt. Die Ursache des Unfalls ist noch unbekannt, offenbar war der Fahrer aber nicht alkoholisiert. Seinen Führerschein musste der 26-jährige trotzdem abgeben. (red. mit dpa)