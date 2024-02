Den Haag: Koalitionschaos in den Niederlanden geht weiter

Den Haag Eine Mehrheitsregierung unter Rechtspopulist Wilders scheint in weiter Ferne. Zwei andere Regierungsoptionen rücken nun in den Fokus.

Das niederländische Parlament hat am Mittwoch in Den Haag über die Sondierungsgespräche der vergangenen Wochen debattiert.

Dabei rückten zwei Optionen für eine Regierung unter Rechtspopulist Geert Wilders in den Fokus: eine Minderheitsregierung oder ein sogenanntes „außerparlamentarisches Kabinett“. Bei diesem müssten die Ministerposten nicht an Berufspolitikerinnen und Politiker vergeben werden.

Die Aussicht auf eine Mehrheitsregierung war vergangene Woche in weite Ferne gerückt, nachdem eine der möglichen Koalitionsparteien (NSC) für ein Mitte-Rechts-Bündnis sich zurückgezogen und die Beteiligung an einer Mehrheitsregierung ausgeschlossen hatte.

NSC-Parteichef Omtzigt bekräftigte in der gestrigen Parlamentsdebatte im Nachbarland erneut, eine Minderheitsregierung unter Wilders nur dulden zu wollen und brachte ein außerparlamentarisches Kabinett ins Spiel.

Dilan Yeşilgöz, Parteichefin der rechtsliberalen VVD, hatte ebenfalls angegeben, eine Wilders-Regierung nur dulden zu wollen. Bei der Debatte in Den Haag bekundete sie nun aber Interesse an einem extraparlamentarischen Kabinett. Neue Gespräche mit einem neuen Sondierer sollen zeitig beginnen.

