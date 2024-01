Das waren 2023 die beliebtesten Katzennamen der Niederlande

Mimi, Charlie oder doch Coco? Diese Namen zählten vergangenes Jahr zu den beliebtesten für Katzen und Kater im Nachbarland. Das geht aus einer Erhebung des niederländischen Haustierversicherers Figo hervor.

Platz Eins belegte allerdings folgendes Namensduo: Luna und Simba. Weitere beliebte Rufnamen für die Samtpfoten in 2023 waren Nala und Tommy, Lilly und Milo oder Bella und Max.

Übrigens: In Deutschland waren sich Katzenhalterinnen und Halter vergangenes Jahr mit jenen aus den Niederlanden einig. Platz 1 der Rangliste belegten hierzulande ebenso die Namen Luna und Simba.

