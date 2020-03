Corona: In den Niederlanden gibt es den ersten Todesfall

In den Niederlanden ist ein Mensch am Coronavirus gestorben.

Den Haag. In den Niederlanden haben sich mittlerweile mindestens 82 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In Rotterdam gab es den ersten Todesfall.

In den Niederlanden gibt es einen ersten Todesfall durch das neuartige Coronavirus. Ein 86-jähriger Mann, der in einem Krankenhaus in Rotterdam behandelt wurde, sei am Freitag gestorben, teilte die niederländische Gesundheitsbehörde mit. Wo und bei wem sich der Mann angesteckt hatte, ist demnach noch unklar.

.Der Verstorbene war den Angaben zufolge in dem Krankenhaus isoliert behandelt worden. Die Klinik und die Gesundheitsbehörden haben seine Kontaktpersonen bereits informiert. In den Niederlanden war am Donnerstag vergangener Woche die erste Coronavirus-Infektion bestätigt worden. Der erste Infizierte war ein Mann, der zuvor in Italien im Urlaub gewesen war. Mittlerweile gibt es 82 nachgewiesene Fälle.

Weltweit wurden inzwischen mehr als 98.000 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Mehr als 3300 Menschen starben an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Allein in Italien gab es bereits 148 Tote.

Coronavirus: In Nimwegen könnte Lauf abgesagt werden

Auch in der deutsch-niederländischen Grenzregion beschäftigt der Coronavirus Menschen und offizielle Stellen. Die Organisatoren des „Stevensloop“ in Nimwegen rechnen damit, dass die Laufveranstaltung wegen des Coronavirus abgesagt werden könnte.

Falls die Behörden entsprechende Signale gäben, würde man sich an die Vorgaben halten, so ein Sprecher. Den Teilnehmern wolle man eine Alternative bieten, zum Beispiel an einem anderen Tag. Oder die Läufer könnten sich für den „Marikenloop“ oder den „Zevenheuvelenloop“ einschreiben. Für den „Stevensloop“ (21. und 22. März), werden rund 8.500 Teilnehmer erwartet. (afp/red)