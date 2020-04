Corona: Nerze in den Niederlanden wohl von Mensch infiziert

Aus den Niederlanden. Pandemie: Nerze in niederländischen Farmen sind mit Coronavirus infiziert. Eine Übertragung von Menschen auf die Tiere gilt als wahrscheinlich.

Die Behörden in den Niederlanden haben am Sonntag zwei Nerzfarmen im Süden des Landes abgeriegelt, nachdem bei den Tieren das Coronavirus nachgewiesen wurde. „Die Nerze haben verschiedene Krankheitssymptome, einschließlich Atembeschwerden gezeigt“, teilte das Landwirtschaftsministerium mit.

Eine Übertragung von Menschen auf die Tiere sei wahrscheinlich, weil mehrere Angestellte des Betriebs Symptome einer Erkrankung mit Covid-19 gezeigt hatten. Andere Fälle hätten gezeigt, dass wieselartige Tiere „für das Virus anfällig waren“, hieß es weiter.

Zwei Zuchtbetrieben in den Niederlanden mussten geschlossen werden

Die Gefahr einer Rückübertragung von Haus- oder Nutztieren auf Menschen bestehe nicht. „Die Übertragung von Mensch zu Mensch ist die treibende Kraft hinter der aktuellen Corona-Pandemie“, erklärte das Ministerium.

Trotzdem ließ Landwirtschaftsministerin Carola Schouten eine Straße in der Nähe der beiden Zuchtbetriebe schließen und riet, sich den Farmen nicht weiter als bis auf 400 Meter zu nähern. Nerzzüchter wurden angewiesen, Atemprobleme oder einen Anstieg von Todesfällen bei den Tieren den Behörden zu melden.

Die Zucht von Nerzen ist in den Niederlande umstritten

Die beiden Zuchtbetriebe östlich von Eindhoven liegen in Nordbrabant, einer der am stärksten vom Coronavirus betroffenen Regionen des Landes. Insgesamt wurden in den Niederlanden 37.000 Infektionen gemeldet. 4400 Menschen sind dort an der Krankheit gestorben. In den Niederlanden ist die Zucht von Nerzen wegen ihres Fells ein umstrittenes Thema. Das oberste Gericht des Landes hatte 2016 entschieden, die Nerzzucht ab 2024 zu verbieten. (AFP)