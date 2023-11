Burgers‘ Zoo: Schokolade, Kürbis und Früchte für Gorillas

Arnheim. Die Gorillas im Burgers‘ Zoo sind Publikumslieblinge. Nun wurden die Menschenaffen im Arnheimer Tierpark mit Leckereien verwöhnt.

Seid ihr auch alle brav gewesen? Das konnte der Königliche Burgers‘ Zoo für seine zehn Gorillas offensichtlich mit „ja“ beantworten und bescherte der Affenbande einen besonderen Gaumenschmaus: statt Mandarinen und Schokolade im Stiefel gab es einen knallorangenen, mit Kernen und Saaten gefüllten 300-Kilo-Kürbis im Außengehege. Sozusagen ein Geschenk zur Nikolauszeit, die in den Niederlanden immer Mitte November beginnt. Gezüchtet wurde das Prachtexemplar von dem preisgekrönten Kürbiszüchter Gerjan Puttenstein aus Wezep.

Der Kürbis ist bestiegen, jetzt geht es an den schmackhaften Inhalt. Foto: NRZ

Gorillas ernähren sich fast ausschließlich von pflanzlicher Nahrung. Auf ihrem Speiseplan stehen im Burgers’ Zoo verschiedene Gemüsesorten, frische Zweige, Saaten und Kerne. In freier Wildbahn fressen die Tiere auch gerne Obst. Aber Früchte, die in der Natur wachsen, enthalten viel weniger Zucker, als solche, die für den menschlichen Verzehr gezüchtet werden. Deshalb verzichtet der Arnheimer Tierpark bewusst darauf, seinen Gorillas Obst zu fressen zu geben. Der orangefarbene Kürbis hingegen war „gefundenes Fressen“ für die Gorillas und passte perfekt in den Speiseplan.

Friedliche, zurückhaltende Menschenaffen

Gorillas besitzen eine erstaunliche Muskelkraft, haben jedoch einen sehr friedlichen Charakter. Die Menschenaffen reagieren auf neue Situationen für gewöhnlich abwartend, insbesondere, wenn sie keine Bedrohung darstellen. Junge Gorillas sind dagegen durchaus neugierig und forschend. Wie zu erwarten war, bildeten sie die Vorhut bei der Erkundung des unbekannten, orangenen Objekts in ihrem Außengehege.

Erst wird das dicke orangefarbene Ding vorsichtig begutachtet. Foto: NRZ

Erfolgreicher Kürbiszüchter

Gerjan Puttenstein züchtet seit 2016 Kürbisse und hat seit dem vorigen Jahr sogar einen eigenen Kürbishof, auf dem er 50 Sorten Zier- und Speisekürbisse anbaut. Der Gärtner hat schon mehrfach an niederländischen Meisterschaften teilgenommen, und das mit Erfolg. Jedes Jahr können Besucher des Landguts Staverden mindestens einen, häufig sogar mehrere preisgekrönte Kürbisse von Puttenstein bewundern. Ein solches Exemplar ließen sich nun auch die Arnheimer Gorillas munden. Hoffentlich hat der Nikolaus im nächsten Jahr wieder solche Leckereien im Gepäck!

Irgendwann ist der Hunger doch zu groß... Foto: NRZ

