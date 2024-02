Burgers‘ Zoo: Arnheimer Mailaienbär zieht nach Frankreich

Arnheim Nächste Station Frankreich: Eine Malaienbärin aus dem Burgers‘ Zoo in Arnheim wandert aus. ihr neues Zuhause ist in der Bretagne.

Wer anderen einen Bären aufbindet, führt meist nichts Gutes im Schilde – ganz anders beim Königlichen Burgers’ Zoo. Am 7. Februar schickte der Arnheimer Tierpark eine viereinhalbjährige Mailaienbärin zum französischen Zoo Saint-Martin-la-Plaine – und erwies ihm damit einen Bärendienst im positivsten Sinne. Heute hat der Burgers’ Zoo ein Video und Fotos von dem Transport veröffentlicht, der eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der Mailaienbären spielt.

Bestens gewappnet für die Reise: Vor dem Transport wurde die Bärin kurzzeitig in Narkose versetzt, um einen Chip zur einfachen Identifikation des Tieres zu platzieren und eine tierärztliche Untersuchung durchzuführen. Für eine stressfreie Anreise sorgte dann ein Beruhigungsmittel. Die reisende Malaienbärin ist nicht die erste ihrer Art, die sich in diesem Jahr von Arnheim nach Frankreich aufmacht – Anfang des Jahres wanderte bereits ein anderer junger Malaienbär des Burgers‘ Zoo in die Bretagne zum Parc Zoologique de Trégomeur aus.

Zur Beruhigung gibt es vor der tierärztlichen Untersuchung eine Narkosespritze. Foto: NRZ

Die beiden Fellträger bilden zusammen mit einem dritten Jungbären das Bärentrio, das 2019 in Arnheim zur Welt kam. Der dreifache Nachwuchs war ein echtes Wunder, denn in allen Tierparks des europäischen Zooverbands EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) leben insgesamt nur 34 Malaienbären: 10 Männchen und 24 Weibchen. Die Nachzucht gestaltet sich schwierig. Mit der Aussendung der zwei Jungbären leistet der Arnheimer Zoo damit einen wichtigen Beitrag zum europäischen Populationsmanagement-Programm.

In einer geräumigen Transportbox wird die Bärin zur Abreise gebracht. Foto: NRZ

Bärenstarke Schenkung

Für viele gefährdete Arten in den EAZA-Tierparks bestehen europäische Populationsmanagement-Programme (EEPs). Im Fall des Mailaienbären übernimmt mittlerweile der Colchester Zoo (England) die Koordination, zuvor war es jahrelang der Kölner Zoo. Die dem Verband angeschlossenen Zoos handeln nicht mit den Tieren, sondern schenken sie sich gegenseitig. Dadurch, dass man den Tieren keinen finanziellen Wert beimisst, wird der internationale illegale Tierhandel von den teilnehmenden Tierparks außer Gefecht gesetzt. Gestützt auf Blutlinien- und DNA-Untersuchungen sorgt der EEP-Koordinator für eine genetisch gesunde und möglichst variationsreiche Zoopopulation. Auch die Arnheimer Mailaienbärin wird somit künftig in Frankreich einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung ihrer Art leisten. Gute Reise!

