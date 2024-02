Besucherrekord in niederländischem Freizeitpark Efteling

Neuer Rekord: Rund 5,6 Millionen Gäste haben den bekannten niederländischen Freizeitpark Efteling im Jahr 2023 besucht. Das seien so viele wie noch nie zuvor, teilte der Park in einer Pressemitteilung mit.

Nachdem bereits 2022 ein neuer Besucherrekord aufgestellt worden war, verbuchte der Freizeitpark im Nachbarland in 2023 demnach eine weitere Rekordmarke.

Vor allem die internationalen Besucherinnen und Besucher hätten für die erneute Steigerung gesorgt, heißt es. Deutschland habe mit einem Anteil von 33 Prozent „erheblich zu diesem Anstieg beigetragen.“

Neben den Gästen aus dem Nachbarland Belgien sorgten sie am meisten für das Besucherwachstum. Die Entwicklung solle in den kommenden Jahren noch weiter fortgesetzt werden.

2023 stand den Angaben zufolge im Zeichen der Nachhaltigkeit. Neben der Installation von 13.500 Solarpanels habe die Inbetriebnahme eines thermischen Energiespeichers den Erdgasverbrauch um rund 20 Prozent reduziert.

Der Park habe ein klares Ziel vor Augen: Bis 2030 möchte man klimaneutral sein, bis zum Jahr 2032 sogar klimapositiv. (red.)

