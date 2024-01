Besucherrekord im Toverland. Mehr Übernachtungsangebote

Sevenum Der Freizeitpark Toverland in der Nähe von Venlo (Provinz Limburg, Niederlande) blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück.

Toverland durfte letztes Jahr sage und schreibe 1.165.000 Besucher begrüßen. Im Vergleich zum Rekordjahr 2022 stellt dies einen Anstieg von 13 Prozent dar. Die gestiegenen Besucherzahlen lassen sich unter anderem auf die Eröffnung von vier neuen Attraktionen im Themengebiet Avalon zurückführen. Auch die verlängerten Öffnungszeiten und saisonale Veranstaltungen trugen zum neuen Rekord bei.

Jean Gelissen jr., der Geschäftsführer von Toverland, blickt auf ein fantastisches Jahr zurück. „Wir durften nicht nur mehr Gäste begrüßen als je zuvor, auch die Gästezufriedenheit war so hoch wie noch nie. Das ergibt eine unglaubliche Kombination, auf die wir mit dem gesamten Tover-Team sehr stolz sind!“

Erweiterung Avalon

Im Juli 2023 wurden im Themengebiet Avalon vier neue Attraktionen, extra Spielplätze und diverse interaktive Erlebnisse eröffnet. „Avalon hat sich durch diese Erweiterung zu einem vollständigen Themengebiet entwickelt und wir beobachten, dass das Gebiet eine breitere Zielgruppe anlockt und Besucher sich länger im Gebiet aufhalten“, erklärt Jean Gelissen jr.

Halloween ist im „Zwergenland“, so heißt Toverland auf Deutsch, ebenfalls sehr beliebt. Foto: NRZ

Darüber hinaus wurde letztes Jahr in die neue Parkshow Aqua Bellatores und die neue Haunted Experience Now You’re Mine investiert. Letztere konnte man ausschließlich während der beliebten Halloween Nights besuchen. „Auch 2023 haben die Investitionen in unsere Shows und saisonale Veranstaltungen Früchte getragen“, ergänzt Jean Gelissen jr. „Mit der Präsentation eines vielseitigen und einzigartigen Angebots regen wir Besucher an, uns mehrere Male pro Jahr zu besuchen. Daraus ergab sich zudem die höchste Anzahl von Jahreskarteninhabern aller Zeiten. Zu guter Letzt stellen wir fest, dass unser Bekanntheitsgrad sowohl im In- als auch im Ausland beträchtlich gestiegen ist.“

Auch im Jahr 2024 setzt Toverland weiter auf verlängerte Öffnungszeiten und saisonale Veranstaltungen. Toverland-Besucher können sich beispielsweise auf besonders viele Halloween Days freuen und Winter Feelings im Dezember und Januar auch mittwochs erleben. Der Park ist somit häufiger geöffnet. Der komplette Jahreskalender ist hier zu finden.

Eine Zukunft voller Magie

Toverland beginnt 2024 mit dem Bau des „Clubhauses“, einer neuen Backoffice-Umgebung, in der alle Toverländer sich wie zu Hause fühlen und gemeinsam noch mehr Synergie erreichen können. Ferner möchte Toverland sich zu einem Short-Time-Destination-Resort entwickeln und den Park zu diesem Zweck um feste Übernachtungsmöglichkeiten erweitern.

Der Freizeitpark Toverland besteht aus sechs Themengebieten mit sage und schreibe 40 Attraktionen und Shows, unter anderem Troy: der schnellsten, längsten und höchsten Holzachterbahn der Beneluxstaaten. Toverland liegt in Sevenum in der niederländischen Provinz Noord-Limburg, mit dem Auto 10 Minuten von Venlo entfernt. Nähere Informationen finden Sie hier.

