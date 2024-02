„Babboe“ stoppt Lastenräder-Verkauf wegen Sicherheitsmängeln

Schlechte Nachrichten für Lastenräder-Fans: Die Niederlande verbieten den Verkauf von bestimmten Rädern der bekannten Marke „Babboe“.

Die betreffenden Modelle mit „einem ernsten Sicherheitsrisiko“ müssen zudem zurückgerufen werden, teilte die niederländische Behörde Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA; zu Deutsch: Niederländische Behörde für die Sicherheit von Lebensmitteln und Konsumgütern) mit. Es werden auch strafrechtliche Ermittlungen erwogen.

Der Meldung zufolge geht es um vermehrte Rahmenbrüche, die der NVWA seitens des Fahrradherstellers nicht gemeldet worden seien. Die NVWA wirft Babboe vor, von Hinweisen gewusst zu haben, ihnen aber nicht nachgegangen zu sein.

Betroffen von den Sicherheitsmängeln sind laut NVWA folgende Modelle:

- Babboe City/ City-E/ City Mountain

- Babboe Curve/ Curve-E/ Curve Mountain

- Babboe Big/ Big-E

- Babboe Dog/ Dog-E

- Babboe Max-E

- Babboe Mini-E/ Mini Mountain

- Babboe Pro Trike/ Trike-E/ Trike XL

- Babboe Carve-E/ Carve Mountain

Die NVWA hatte in ihrer Mitteilung angekündigt, Aufsichtsbehörden der EU-Mitgliedstaaten über das europäische Signalsystem Safety Gate zu informieren.

Auf der deutschsprachigen Internetseite der Marke steht inzwischen wie auf der niederländischen Homepage: „ Vorsorglich hat das Unternehmen entschieden, den Verkauf sämtlicher Babboe Lastenfahrräder vorübergehend einzustellen.“

Und: „Des Weiteren bereitet Babboe zum gegenwärtigen Zeitpunkt gemeinsam mit der NVWA die Rückrufaktion der betroffenen Babboe-Modelle vor. Eigentümer von Babboe-Modellen werden hierzu schnellstmöglich informiert.“

Das Unternehmen gibt über sich an: „Babboe wurde 2005 durch eine Gruppe von Eltern gegründet, die auf der Suche nach einem qualitativ guten und bezahlbaren Lastenrad waren. Inzwischen sind Babboe Lastenräder weltweit zu finden.“

