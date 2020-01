Abenteuer-Spielplatz für Erwachsene

Nicht weit von Tilburgs Hauptbahnhof und der gigantischen LocHal wartet eine Location mit einer noch spezielleren Art der Überraschung auf die Besucher. In einem schmalen, etwa 30 Meter hohen Gebäude, in dem früher die Post untergebracht war, lockt Doloris aufs Dach. Oben bietet eine geschmackvoll-bunte eingerichtete Rooftop-Bar zum Snack mit Blick auf die nahe Spoorzone. So richtig spektakulär aber wird es hier hinter einer dunklen Tür, zu der die Leute, die auf der Suche nach einem Kick sind, nach kurzer Einweisung durchs Personal mit verbundenen Augen geführt werden.

Fit sein, keine Drogen intus

„Meta Maze“ heißt dieser Abenteuer-Raum, in dem sich die Künstlergruppe „Karmanoia“ verwirklicht hat. Der Zutritt ist streng reguliert und nur erlaubt für Menschen ab zwölf Jahren, die in ihrer Mobilität nicht eingeschränkt sind, weder Alkohol noch irgendwelche anderen Drogen konsumiert haben und nicht schwanger sind. Nicht gerade schreckhaft zu sein und einen ganz guten Orientierungssinn zu haben, sind ebenfalls wichtige Voraussetzungen, denn im „Meta Maze“ muss man: klettern, rutschen, tasten, in Ecken oder hinter Türen schauen, wo man keineswegs weiß, was einen erwartet, man hört seltsame Geräusche – und noch viel mehr. Es ist ein sehr abgefahrenes Labyrinth, wem es da drinnen zu viel wird, kann den Trip über einen Notausgang beenden. Für alle anderen heißt es im „Meta Maze“: fertig machen zur ultimativen Freakshow!

Mehr Infos: Doloris’ Meta Maze, Spoorlaan 21, 5038 CB Tilburg; Öffnungszeiten: Di - Do, 13 - 21, Fr 13 - 22, Sa 10 - 22, So 10 - 20 Uhr; Eintrittspreise: 19 \ (ab 12 Jahren); https://doloris.nl/