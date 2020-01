„Operation Veritable“: Auf Spurensuche am Niederrhein

Jaap Robben will verstehen, ist eigentlich immer auf der Suche. Und oft geht es dabei um Grenzen – vor allem um jene in unseren Köpfen. So beschäftigen den 35-jährigen Niederländer die Grenzen zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, zwischen Deutschland und den Niederlanden, zwischen unterschiedlichen Perspektiven, zwischen unterschiedlichen Menschen. Auch in den beiden Romanen, die Robben bisher geschrieben hat, befasst er sich mit Grenzen: zwischen Liebe und Inzest in dem einen, zwischen zwei ungleichen Brüdern in dem anderen Buch.

Gemeinsam mit der NRZ begibt sich Jaap Robben nun wieder als Grenzgänger auf die Suche: Wo finden wir heute Spuren der „Operation Veritable“, bei der im Februar 1945 die Alliierten die deutschen Truppen verlustreich über den Rhein drängten? Wie erinnern wir uns an das Ende des Zweiten Weltkriegs? Tausende verloren bei der Offensive auf beiden Seiten ihr Leben, vor allem im Klever Reichswald lieferten sich die verfeindeten Truppen erbitterte Kämpfe.

Gibt es noch Zeitzeugen oder Geschichten über sie?

Britische Truppen überqueren den Rhein bei Wesel. Im Hintergrund ist die zerstörte Eisenbahnbrücke zu sehen, sie wurde am 10. März 1945 von der Wehrmacht gesprengt. Foto: UNbekannt

Wenige Wochen später war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Wie blicken nach fast 75 Jahren die Menschen, die heute zwischen Kranenburg und Düsseldorf leben, auf diese Zeit und ihre Ereignisse zurück? Gibt es noch Zeitzeugen oder Geschichten über sie? Gibt es Denkmäler oder Überbleibsel, die an diese Zeit erinnern?

Jaap Robben will dieser Frage im Wortsinn „nachgehen“, er ist in den nächsten Wochen zu Fuß in der Region unterwegs. Und er will dabei mit vielen Menschen reden. Auch mit Ihnen! Im Rucksack hat der Niederländer, der seit acht Jahren in Deutschland lebt, auch seine eigene Geschichte: Die Familie war einst in Deutschland beheimatet, floh vor den Nationalsozialisten in die Niederlande. „Ich wusste nichts davon. Bei uns zu Hause wurde nicht darüber geredet, meine Oma erzählte uns nichts“, erinnert sich Jaap Robben. Als Jugendlicher begab er sich gemeinsam mit dem Bruder seiner Oma auf die Suche nach seinen eigenen Wurzeln, die einmal mehr über eine Grenze führte.

Robbens Vorfahren stammen aus Mönchengladbach

Jaap Robben will sich am Niederrhein auf Spurensuche begeben. Foto: Paul Rapp

In niederrheinischen Archiven fand Robben schließlich die Belege dafür, dass seine Urgroßeltern in Mönchengladbach erfolgreiche Großindustrielle in der Textilbranche waren. Sie flohen 1939 vor den Nationalsozialisten nach Venlo. „Meine Urgroßmutter war Christin, mein Urgroßvater Jude. Einige Familienmitglieder flohen nicht, sie wurden alle in Konzentrationslager gebracht und ermordet“, erzählt Robben.

Seine Vorfahren überlebten in den Niederlanden die deutsche Besatzung und blieben dort. Jaap Robben wurde 1984 in der Nähe von Breda geboren, studierte nach der Schule zunächst Umweltwissenschaften, besuchte dann die Theaterakademie in S’Hertogenbosch, veröffentlichte Gedichte und Bilderbücher für Kinder sowie bislang zwei Romane. Der erste, „Birk“, wurde mittlerweile in zwölf Sprachen übersetzt und mehr als 70.000 Mal verkauft. Die Geschichte seiner Familie kann eine Erklärung dafür sein, warum Jaap Robben seit jeher ein enges Verhältnis zu Deutschland verspürte. „Die Menschen, die Orte, ich fühlte mich dem allen schon immer nah“, erinnert sich der 35-Jährige.

Spannende Arbeit

2012 kauften sich Jaap Robben und seine Frau, eine Schauspielerin, einen hundert Jahre alten Bauernhof in Kranenburg bei Kleve, leben dort mit dem dreijährigen Sohn und der fünf Monate alten Tochter. „Wir renovieren viel selbst, entdecken in dem alten Gebäude immer wieder Neues und fühlen uns wohl“, sagt der Familienvater.

Am 26. März 1945 besuchte Churchill die zerstörte Stadt Wesel. Foto: unbekannt / unbekanntunbekannt Königreich Großbritannien

Im Auftrag von mehreren niederländischen Zeitungen war Robben zuletzt unterwegs auf den Spuren der „Operation Market Garden“. Dabei sollte im September 1944 der deutsche Westwall umgangen werden und den Alliierten den schnellen Vorstoß ins Deutsche Reich ermöglichen. Was ist damals geschehen und wie erinnern wir uns heute daran? Darüber hat Jaap Robben mit Menschen in der Region gesprochen, war zum Beispiel mit einer 93 Jahre alten Dame zum ersten Mal wieder in dem Haus, in dem sie damals wohnte. „Dort haben wir dann festgestellt, dass die Leute, die da heute leben, zufällig entfernte Verwandte der Dame sind. Es war spannend und wunderbar“, berichtet Robben.

75 Jahre Kriegsende als Anlass

Die Arbeit hat Jaap Robben erfüllt und ihn motiviert, die Spurensuche anhand der später durchgeführten „Operation Veritable“ fortzusetzen – auf der anderen Seite der Grenze. In Deutschland geht es für ihn nun um eine weitere Frage: In den Niederlanden wird das Kriegsende als Befreiung vom Nationalsozialismus gefeiert. Sieht man das in Deutschland auch so? Welcher Art sind die Erinnerungen und Schlussfolgerungen, die wir gemacht haben und weitergeben? 75 Jahre Kriegsende – ein guter Anlass, um mit Jaap Robben auch darüber zu reden. Die Erfahrungen, die Jaap Robben während seiner Wanderungen längs des Rheins sammelt, veröffentlichen wir ab Mitte Februar hier in der NRZ.

Zeitzeugen gesucht!

Wir suchen Zeitzeugen und Zeugnisse zum Kriegsende zwischen Kranenburg und Düsseldorf Anfang 1945. Was haben Sie erlebt oder was wurde Ihnen von Freunden oder Familienmitgliedern berichtet? Wie erinnern Sie sich daran?

Wenn Sie Geschichten, Hinweise, Fotos oder Dokumente haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an seitedrei@nrz.de oder einen Brief/eine Karte an: NRZ-Chefredaktion, Ralf Kubbernuß, Jakob-Funke-Platz 1, 45128 Essen.

Bitte Ihre Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer) nicht vergessen! Wir leiten ausgewählte Beiträge an Jaap Robben weiter.