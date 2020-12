Auf der Freilichtbühne: Die Leidensgeschichte Jesu

Niederrhein/Tegeln (NL). 400 Laien und Profis proben wieder für die Passionsspiele 2021 in Tegelen, nahe Venlo. Unser Theaterbus fährt Sie hin. Extra-Tickets nur bei uns

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Die 21. Ausgabe der Passionsspiele Tegelen im Freilichttheater De Doolhof – in 2020 coronabedingt abgesagt – findet im kommenden Jahr statt. Von April bis September 2021 stehen 58 Aufführungen – 29 Spieltage – der nagelneuen Produktion auf dem Spielplan, darunter fünf spezielle Vorstellungen mit deutscher Simultanübersetzung. Und alles im strengen Corona-Gerüst – so, wie es die aktuelle Situation dann verlangt. Eine große Aufgabe, so oder so.

So sah das bei den Proben im Frühjahr schon aus. Jesus am Kreuz - mit Rastalocken. Foto: Peter de Ronde / Zebra Fotostudios’ Venlo

Gleich hinter der deutsch-niederländischen Grenze nahe Venlo können und sollen natürlich auch Besucher aus Deutschland diese einzigartige, spektakuläre Freilichtvorstellung genießen.

Ein besonderes Stück, das Menschen berührt und verblüfft, das ihnen den Spiegel vorhält und sie zum Nachdenken anregt, aber auch Kunstgenuss verspricht. Die Leidensgeschichte Jesu, modern erzählt – eine Herausforderung sicherlich für gewohnte Sichtweisen – hochaktuell aber in seinem Inhalt.

Premiere: Sonntag, 18. April 2021

Die Passionsspiele Tegelen werden seit 1931 alle fünf Jahre im Freilichttheater De Doolhof aufgeführt – in einem wunderschönen alten Park mit einem großen, aufwendigen Bühnenbild, das die Zuschauer ins antike Jerusalem versetzt. Den roten Faden der Aufführung bildet die bewegende Geschichte der letzten Tage Jesu – von seinem triumphalen Einzug in Jerusalem über das letzte Abendmahl bis hin zu seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung. An der altbekannten Geschichte wird nicht gerüttelt, und dennoch ist auch die aktuelle Ausgabe wieder anders – neue Musik und neue Texte erzählen die Geschichte im Hier und Jetzt.

Vorführungen in 2021 (auf Niederländisch) an jedem Sonntag vom 18. April bis 5. September (außer am 1. August); zudem am Himmelfahrtstag, 13. Mai; und Pfingstmontag, 24. Mai – immer um 14 und 17 Uhr; An sieben Samstagen wird um 17 und 20 Uhr gespielt. Tickets: 37 und 41 Euro, mit Simultanübersetzung 42 und 46 Euro.

Ein großartiges Spektakel über Kampf, Unterdrückung und Trauer, aber vor allem über Liebe und Freundschaft, Hoffnung und dem Glauben an eine bessere Welt

„Ihm nach“ lautet die 21. Ausgabe der „Passiespeelen“ – darin, versprechen Regisseur, Dramaturg und Komponist, verschmelzen bekannte und neue Geschichten „zu einem großartigen Spektakel über Kampf, Unterdrückung und Trauer, aber vor allem auch über Liebe und Freundschaft, inbrünstige Hoffnung und aufrichtigem Glauben an eine bessere Welt.“

Cees Rullen, Regisseur. Foto: A.K. de Roode / Passiespelen Tegelen

Als die coronabedingte Absage in diesem Jahr das Ensemble mit mehr als 400 Mitwirkenden erreichte, war die Enttäuschung groß. Profis und Laien stehen miteinander auf der Bühne, alle hatten ihre Texte auswendig gelernt, die Kostüme waren geschneidert, die Szenerie stand – dann legte Corona alles lahm.

Ein strenges Corona-Gerüst – nur ein Viertel der Besucherplätze im Freilichttheater wird belegt

Nun wird wieder geprobt auf der Freilichtbühne in Tegelen. „Es geht voran“, so Math Schmeitz vom Organisationsteam. „Zwar mit Beschränkungen, aber wir proben wieder, mit maximal 40 Leuten auf der Bühne.“

Es wird eine kompakte, etwas kürzere Aufführung als normal werden, ohne Pause. Zwei Aufführungen am Tag. „Immer unter gebührender Beachtung aller zu diesem Zeitpunkt geltenden Koronaregeln“, so Regisseur Cees Rullen Statt 2300 Zuschauer werden nur 578 Besucher je Aufführung eingelassen. „Wir nehmen diese Herausforderung an“, sagt Math Schmeitz. „Gerade in diesen bizarren Zeiten ist es wichtig, dass die Geschichte von Liebe, Hoffnung und Vertrauen erzählt wird.

Unser Theaterbus fährt Sie nach Tegelen

Fünf der insgesamt 58 Vorstellungen werden live ins Deutsche übersetzt. Das Stück wird auf Niederländisch aufgeführt, parallel dazu hören Sie dann die Übersetzung dann über einen Kopfhörer.

Szene von den Proben im Frühjahr. Foto: Peter de Ronde / Zebra Fotostudios`Venlo

Exklusiv bieten wir unseren Lesern für drei dieser Vorstellungen mit Übersetzung einen Extra-Service an: Von verschiedenen Abfahrtsorten holt Sie unser „Theater-Bus“ ab und chauffiert Sie gemütlich nach Tegelen.

Dort warten Kaffee und Kuchen auf Sie.

Tickets inklusive Busfahrt, Kaffee und Kuchen zur Begrüßung und natürlich der Eintrittskarte inklusive Simultanübersetzung gibt es zum NRZ-Leser-Sonderpreis von 64,80 Euro oder 69,80 Euro pro Person.

Dieses besondere Angebot gibt es nur bei uns – und gilt für einer der Vorstellungen am Donnerstag, 13. Mai, Christi Himmelfahrt, (14 und 17 Uhr), Sonntag, 20. Juni (14 und 17 Uhr) und Samstag, 14. August (17 und 20 Uhr).

