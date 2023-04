Am Niederrhein. In der Kita Traumbaum in Geldern wird ganz viel Musik gemacht – es gibt sogar ein Klavier. Sogar die Duisburger Philharmoniker kommen mal vorbei.

Es rappelt, scheppert, klickert, klappert – in der Kita Traumbaum sind gerade alle hochmotiviert bei der Arbeit. Da ist aber auch diese verlockende kleine Sitz- und Hockecke, in der so verrückte Dinge wie Trommeln, Rasseln und Co. immer bereit liegen, ausprobiert zu werden. Und es gibt sogar ein Klavier! Und eine Kita-Leiterin, die komponiert, Gitarre spielt und Texte schreibt. Und eine Klangpädagogin, die nicht nur weiß, was ein Elefantenpups mit Musik zu tun hat und warum der Gute-Laune-Reggae wirklich gute Laune macht – sondern die einen einfach an die Hand nimmt und sagt: Probier doch mal! In der Kindertagesstätte Traumbaum in Geldern wächst gerade ein Musikkindergarten heran – und die Duisburger Philharmoniker, seit zwei Jahrzehnten (!) in Sachen musikalischer Frühbegeisterung unterwegs, haben so etwas wie die Schirmherrschaft übernommen.

Heidi Leenen (li) und Sarah Ingenpaß – mit der Kita Traumbaum auf dem Weg zum Musikkindergarten. Foto: wasch

Musikvermittlung kennt kein Alter – das versucht Autorin Heidi Leenen ja schon seit geraumer Zeit mit ihren musikalischen Kinderbüchern klar zu machen – man darf sagen: sehr, sehr erfolgreich. Und nun haben sich eine musikbegeisterte Kita und die musikbegeisterte Autorin und Klangpädagogin gefunden und zusammengetan – und in der Kita Traumbaum ist irgendwie und überall Musik – sogar im großen Spielgarten, draußen, baumeln Löffel und Gabeln und Blechdosen am Baum – weil: auch das sind tolle Rhythmusgeräte.

Klanghölzer, Rasseln, Xylophon

Singen und tanzen – das ist zum Glück heute ja nix Ungewöhnliches mehr in einer Kita – aber die Traumbaum-Aktiven wollen mehr. „Wir wollen Musik in den Alltag einbinden, Musik gehört zum Leben und ins Leben“, sagt Kita-Chefin Sarah Ingenpaß, und deshalb dürfen auch schon die ganz Kleinen im Alter von vier Monaten musizieren, naja, also Geräusche machen. In der kleinen Komponistenecke auf dem Flur schlummern in den Regalen nicht nur allerlei Musikmachteile – Klanghölzer, Rasseln, Xylophone – es gibt auch kindgerecht zubereitete Infos über Komponisten. Und über das, was Komponisten komponiert haben.

Musik für junge Ohren klasse.klassik, das Education-Programm der Duis­burger Phil­harmoniker, begeistert seit 2003 junge Menschen für klassische Musik. In alters­gerecht konzipierten Konzerten und inter­aktiv-Veran­stal­tungen erleben Kinder und Jugend­liche die Duis­burger Phil­harmoniker in direktem Kontakt – live und unplugged. Infos bei Annette Keuchel, 0203-283 62 – 122.

Und so muss man sich nicht wundern, wenn irgendwo plötzlich die Regentropfen-Prelude von Chopin vor sich hinplätschert. Oder die Kleine Nachtmusik von Mozart. Oder alle Menschen in der Kita, große und kleine, junge und nicht mehr ganz so junge, gemeinsam singen und kleine musikalische Rituale genießen. Auch ein zeitgenössischer Komponist war schon da, Michael Weirauch aus Walbeck, der hatte seine Gitarre dabei und sang das „Traumbaum-Lied“ – das ist so etwas wie die Haushymne der Kita.

Kastanien machen Donner

„Musik verändert unser Leben“, sagt Heidi Leenen. „Wenn wir traurig sind, kann Musik uns auffangen, trösten. Sie kann fröhlich sein und sentimental, Kraft geben und fröhlich machen.“ Natürlich bestimme die Musik nicht den kompletten Alltag in der Kita, aber sie ist doch immer da – schon deshalb, weil das Leben voll Musik ist. Donnerklänge etwa entstehen doch, wenn Kastanien auf ein Blech kullern…

Wo hat sich denn da der Klang versteckt...? Foto: Kita Traumbaum

„Musik spricht jung und alt an“, so Heidi Leenen. „Man kann mit ihr entspannen und zur Ruhe kommen, man kann Ängste überwinden, stark werden, Empathie entwickeln.“ Und niemand muss sich vor klassischer Musik fürchten. Niemand weiß das besser als die Duisburger Philharmoniker. Die haben schon vor 20 Jahren (!) ihre musikalische Früherziehung gestartet, um junge Menschen, Babys sogar, mit Musik vertraut zu machen, sie heranzuführen an Harfe, Flöte, Geige und Marimbaphon.

Flöte, Geige, Marimbaphon

„In alters­gerecht konzipierten Konzerten und inter­aktiv-Veran­stal­tungen erleben Kinder und Jugend­liche die Duis­burger Phil­harmoniker in direktem Kontakt – live und unplugged“, sagt Annette Keuchel, Leiterin der Musikvermittlung.

– „Wir möchten Kinder mit großem Spaß an klassische Musik und unterschiedliche Musikstile heranführen, diese erlebbar und greifbar machen“, sagt Heidi Leenen und lädt ein zum Konzert:

Der Elefantenpups – mit dem Zoo-Orchester um die Welt: Sonntag, 23. April, 11 Uhr, Familienkonzert, Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums Geldern. Kinder aus der Kita Traumbaum werden tanzen, die Duisburger Philharmoniker musizieren. Eintritt acht Euro. Infos: Kulturbüro Geldern, 0 28 31-39 84 44; www.heidileenen.de

