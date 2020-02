10.000 Betriebe gehören den rheinischen Bauern, also dem Rheinischen Landwirtschafts-Verband (RLV), an. Weil ein großer Teil der Bewegung Land schafft Verbindung“ auch Mitglied sei, geht RLV-Chef Conzen davon aus, dass die Bewegung auch beim Bauerntag in Wesel präsent sein wird. Conzen betont: Es gehe um den Berufsstand – „wir sind diejenigen, die Landschaft gestalten und für hervorragende, regionale Lebensmittel sorgen können“.