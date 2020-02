Von der Wunderfaser mit vielfachen Verwendungsmöglichkeiten hin zum hochgradig krebserregenden Schadstoff: Das einst so sehr geschätzte Asbest steckt noch immer in Millionen von älteren Gebäuden, der gefährliche Stoff wurde in mehr als 3000 Produkten wie Spachtelmasse, Fliesenkleber und Putz eingesetzt. Betroffen sind vor allem die Baujahre 1960 bis 1993, dann wurde der Stoff endgültig verboten.

Doch genau in diesen Gebäuden – ob Wohnhäuser, Schulen oder Rathäuser – fallen nun die meisten Sanierungen und Renovierungen an. Und dabei wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbest freigesetzt. Dann kommen Fachfirmen ins Spiel, nur sie dürfen unter strengen Schutzmaßnahmen Asbestprodukte entfernen. Und sie müssen mindestens zwei ausgebildete und sachkundige Mitarbeiter in ihren Reihen haben.

Praxisübungen sind beim Lehrgang am wichtigsten

Beim Bildungszentrum des Baugewerbes in Krefeld werden diese Lehrgänge angeboten – und sie sind vor allem aufgrund des derzeitigen Baubooms stets ausgebucht. „Eigenschaften von Asbest, Gesundheitsgefahren, Vorschriften, Sicherheitsmaßnahmen und viele weitere Aspekte rund um den Schadstoff werden während des Lehrgangs thematisiert“, erklärt Annemarie Gatzka, die für die Weiterbildungen in Krefeld zuständig ist. Nicht nur Handwerker nehmen teil, auch Ingenieure, Bauleiter, Gutachter und Beamte, eben alle, die mit dem Gift zu tun haben könnten.

Alle Dozenten kommen ebenfalls aus der Branche. „Die Praxis ist uns sehr wichtig“, so Gatzka. Deswegen wird in der Übungshalle des Bildungszentrums stets der sogenannte „Schwarzbereich“ aufgebaut. Denn gerade wenn Spritzasbest und andere besondersasbesthaltige Produkte entfernt werden sollen, muss der gesamte Sanierungsbereich vollständig abgeschottet und unter Unterdruck gehalten werden, erklärt Gatzka.

Zugang nur über ein Schleusensystem

Als Zugang zum Arbeitsbereich ist dann eine Mehrkammerpersonenschleuse erforderlich. Stefan Henning, der die Praxisübung leitet und selbst ein Ingenieurbüro hat, lässt die 20 Männer und Frauen erst einmal selbstständig arbeiten. „Sie sollen das anwenden, was sie vorher gelernt haben“, so Henning. Zum Beispiel, dass Personen nur durch die Schleuse hinein- und hinausgehen dürfen, sie nur mit Vollschutzanzügen und Atemschutzgeräten im Schwarzbereich arbeiten dürfen. Die asbesthaltigen Produkte gehen dann über eine Materialschleuse aus dem Schwarzbereich heraus.

Sorgte für Aufsehen: Auf dem Gelände der Gustav-Heinemann-Gesamtschule in Essen wurden vor zwei Jahren rund 26.000 Tonnen Asbest gefunden und derzeit schrittweise abtransportiert. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Lea Otto, die als Bauingenieurin in der Verwaltung eines Unternehmens arbeitet, besucht den Lehrgang, der alle sechs Jahre aufgefrischt werden muss, zum ersten Mal. „Wir sanieren nicht selbst, brauchen aber in unserer Abteilung trotzdem einen Sachverständigen“, erklärt Otto. Der Lehrgang sei sehr praxisnah. „Vieles davon ist für die tägliche Arbeit wirklich relevant.“ Die 27-Jährige hat sogar einen persönlichen Bezug zum dem gefährlichen Baustoff. „Mein Großvater ist an Asbestose gestorben“, so Otto.

Ein Viertel aller Gebäude mit asbestbelastet

Kein Einzelfall: 2018 verstarben nach Angaben der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 1571 Menschen aufgrund einer früheren Kontaminierung mit Asbest in ihrem Berufsleben. Außerdem zählte die Versicherung 9891 neue Verdachtsfälle auf Asbesterkrankungen wie zum Beispiel Krebs. Diese Zahlen sind auch fast 30 Jahre nach dem Verbot gleichbleibend hoch. Und das wird wohl auch noch für einige Zeit so bleiben, auch wenn die EU-Kommission das Ziel verfolgt, alle Mitgliedsstaaten bis 2032 asbestfrei zu bekommen.

Frank Jansen vom Verein deutscher Ingenieure mit Sitz in Düsseldorf hält dieses Ziel für „illusorisch“. Derzeit seien etwa ein Viertel aller Gebäude asbestbelastet, „manche Experten schätzen sogar ein Drittel.“ Der Schadstoff komme in NRW viel häufiger vor als beispielsweise in Ostdeutschland, wo er in DDR-Zeiten nicht so oft verbaut worden sei. „Da momentan so viel renoviert und saniert wird, ist Asbest für Firmen, Behörden, Hausbesitzer und Mieter wieder ein Riesenthema geworden“, so Jansen. „Viel mehr noch als in den 1990ern.“

Kosten abhängig von Form und Größe des Asbestprodukts

Vor allem vor den Kosten der fachgerechten Entsorgung graut es vielen. Doch die lassen sich pauschal nicht berechnen. „Die Kosten sind abhängig von Größe und Form des Asbestprodukts – und auch davon, ob eventuell noch andere Schadstoffe gefunden werden“, erklärt Annemarie Gatzka vom Bildungszentrum.