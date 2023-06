Arnheim: Großbrand verwüstet Wohnungen – Häuser abgerissen

200 Feuerwehrkräfte waren bei dem Brand in Arnheim im Einsatz (Symbolbild).

Arnheim. Ein Großbrand im niederländischen Arnheim hat acht Wohnungen verwüstet. Anwohnende wurden evakuiert, einige Häuser sind inzwischen unbewohnbar.

Im niederländischen Arnheim hat ein Großbrand acht Wohnungen verwüstet. Das Feuer brach am Sonntagmittag in einem Haus aus und griff auf andere Gebäude der betroffenen Häuserreihe über, wie die Feuerwehr im Nachbarland berichtete.

Die ausgebrannten Wohnungen sind Medienberichten zufolge inzwischen unbewohnbar, Anwohnende mussten evakuiert werden. Eine schwangere Bewohnerin soll dem Feuer Berichten zufolge nur knapp über ein Hausdach entkommen sein.

Die Löscharbeiten wurden durch Solaranlagen auf den Dächern behindert, die teilweise abgenommen werden mussten. Rund 200 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Auch der Arnheimer Bürgermeister Ahmed Marcouch suchte die Wohnsiedlung auf.

Das Feuer war am Sonntagabend wieder unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten liefen bis tief in die Nacht. Einige Wohnungen wurden durch den Brand so stark beschädigt, dass sie wegen Einsturzgefahr abgerissen werden mussten. Vier Menschen kamen laut Angaben der Feuerwehr ins Krankenhaus.

Die Brandursache ist noch unklar. Ob die Solaranlagen eine Rolle bei der Brandentwicklung oder Verbreitung gespielt haben, wird untersucht. Anwohnende berichteten dem regionalen Rundfunk „Omroep Gelderland“, dass der Brand durch eine Wärmepumpe ausgebrochen sei. Diese Information ist noch nicht offiziell bestätigt. (mh)

