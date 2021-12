Arien im Lodensack. A Capella in der Marienbasilika Kevelaer

Singen im Lodensack - was man für die hohe Kunst nicht alles tut…. CD-Aufnahme bei lausigen 13 Grad in der Marienbasilika Kevelaer – mit v.li. Komponist Elmar Lehnen (Organist in St. Marien Kevelaer), Wiltrud de Vries (Sopran), Bernhard Scheffel (Tenor), Annette Gutjahr (Mezzosopran), Allan Parkes (Bass).

Kevelaer. Das Vokalquartett „consonanz à 4“ nimmt eine bemerkenswerte CD in der Basilika in Kevelaer auf. Warum die Vier keine kalten Füße bekommen? Nun ja

Also das ist ja richtig gut gegangen. Nachbars-Hahn hat ausnahmsweise mal den Schnabel gehalten, der Mann mit dem Laubbläser draußen war wohl in der Mittagspause, dem Dohlen-Chor war’s zu nasskalt und – oh Glück – der Wind pfiff auch nicht um den Kirchturm und durchs alte Gemäuer. Die Vier von „consonanz à 4“ und der Mann mit den Notenblättern, Elmar Lehnen, strahlen, Aufnahme geglückt, wieder ein Teil der neuen CD eingesungen und eingespielt – hoch oben über den Dächern von Kevelaer – auf der hölzernen Orgelempore unterm Dach mit Sternenhimmel der Kevelaerer Marienbasilika.

Das singt consonanz à 4 consonaz `a 4 ist ein A Cappella-Quartett aus vier Berufssängern, ansässig im Großraum Bremen. Gegründet 2003 haben sich die Vier spezialisiert auf das romantische bis spätromantische Repertoire des 19. - 21. Jahrhunderts – und sind damit einzigartig in der A cappella Szene. Die CD „Florete Flores" hat das Quartett selbst finanziert und produziert.

Das Vokalquartett steht hier oben nicht zum ersten Mal – viele Konzerte haben sie den Niederrheinern schon geschenkt – unvergessen der zauberhaft-mitreißende Auftritt beim Mysterien-Oratorium „Mensch! Maria! im Jahr 2017, als der Wallfahrtsort den 150. Geburtstag seiner Basilika feierte.

Nun sind Wiltrud de Vries (Sopran), Bernhard Scheffel (Tenor), Annette Gutjahr (Mezzosopran) und Allan Parkes (Bass) wieder mal da – und, pardon, was so aussieht wie die Probe für den nächsten Auftritt beim Kindergeburtstag ist der hohen Kunst geschuldet: Auch die schönste und klarste Stimme kann nicht frohlocken, wenn sie kalte Füße hat. Gerade mal 13 Grad unterm Kirchenhimmel – und dann komplizierte Tonfolgen und Notenkaskaden auf wahrlich hohem Niveau – das klappt nur, wenn die Seele nicht friert.

Arien im Lodenkleid

Die Lösung heißt: Ansitzsack. Und so krabbelt das Quartett aus dem hohen Norden in die flauschig-weichen niederrheinischen Kettgewirke – viel Spielraum haben die Füße nicht, aber wichtig ist ja, was oben ‘raus kommt. Und das sind vier wahrlich beeindruckende Stimmen die sich ineinander versenken, umschlingen, ab und an trennen um sich wieder ineinanderzulegen, mal zart und andächtig, mal laut und mächtig und voll und klar, und es schauert einem den Rücken rauf und runter vor lauter Klang und Harmonie.

consonanz à 4 – mal nicht im Sack sondern schick in Konzertgewandung. Foto: Irène Zandel

Dass consonanz à 4 wieder im niederrheinischen Wallfahrtsstädtchen eine CD aufnimmt, liegt nicht am Charme der sanften Hintergrundgeräusche, die das Leben unfreiwillig der Musik als leichte Live-Kulisse schenkt, sondern am örtlichen Organisten und Komponisten Elmar Lehnen.

Es ist ein Wimmern und Trompeten, ein Säuseln und Frohlocken

Der Mann ist Meister seines Fachs – und er hat dem Vokalquartett nun Musik auf die Stimmen geschneidert – Marienlieder und andere geistliche Noten – er selbst begleitet das Quartett an der mächtigen Seifert-Orgel – das ist ein Jauchzen und Trompeten, ein Wimmern und Leiden, ein Jubilieren und Lobpreisen – und die Vier nehmen das gewaltige orchestrale Klangvolumen auf, schwingen sich hinein. Eine CD mit 15 Liedern wird bis März noch eingespielt – auch das Ergebnis einer langjährigen Freundschaft und zahlreicher gemeinsamer Konzertreisen der Fünf.

„Die Musik von Elmar Lehnen schwebt irgendwo zwischen Klassik, Jazz, Swing und Einflüssen des 70er Jahre Rock. Close Harmonie, überraschende harmonische Wendungen und eingängige Melodien vereint er zu seinem ganz eigenen Stil“ schwärmt Anette Gutjahr. Und schickt gleich einen Seufzer hinterher. „Elmars Musik ist sehr komplex und dicht – manchmal kann man das fast nicht mehr singen, weil es körperlich unglaublich anstrengend ist.“

Groß geworden mit Pink Floyd

Organist Elmar Lehnen und die große Seifert-Orgel. Für das Vokalquartett consonanz à 4 hat Elmar Lehnen neue Stücke geschrieben. Eine bemerkenswerte Produktion, die im März 2022 auf den Markt kommen soll. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Und was dann da klingt überrascht- es ist voller Farbigkeit und Tiefe – ja, auch wenn man Orgelmusik nicht in seiner persönlichen Playlist hat – man kann es gut hören – mal fast ein bisschen jazzig und verrockt – der Komponist ist halt mit Pink Floyd groß geworden – dann aber auch wieder voller Kirchenklang – und weil die Orgel immer ein bisschen höher „singen“ kann als der Mensch, müssen die vier Stimmgewaltigen sich mitunter ganz schön strecken – und sie tun das in beeindruckender Professionalität und solcher Freude, dass da plötzlich etwas sehr Eigenes entsteht.

Die vier Stimmen bleiben in ihrer Unterschiedlichkeit – und doch verschmelzen sie zu einem einzigen großen Klangkörper – und der schwebt dann tatsächlich um Raum und Zeit. Psalmen, Marientexte, ein Vaterunser und Überraschendes mehr – und dass das alles im Loden-Schlafsack zelebriert wurde, hört man auf der CD wirklich nicht…

„Florete Flores“, die CD, wird im März auf den Markt kommen – „für die Tontechnik zeichnet sich wieder einmal Rolf Kirschbaum aus (Alien Styl).

