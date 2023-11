Arbeiten ohne Ende? Warum ein Versicherungsvertreter klagt

Die Signal Iduna mit ihrem Hauptsitz in Dortmund sieht am heutigen Freitag einem Arbeitsgerichtsprozess entgegen: Ein Versicherungsvertreter will seine Arbeitszeit klar geregelt haben.

Dortmund. Wie lange müssen Versicherungsvertreter arbeiten? Bislang ist das für Angestellte nicht geregelt. Ein Unding, findet ein Essener Arbeitsrechtler.

Geht es um einen einzigen Arbeitsvertrag – oder fällt am heutigen Freitag in Dortmund eine womöglich richtungsweisende Entscheidung für 30.000 Versicherungsvertreter im Land und zu der Frage, wie lange sie arbeiten müssen? Schon darüber gehen die Meinungen auseinander zwischen der Signal-Iduna auf der einen Seite und dem Essener Anwalt für Arbeitsrecht, Christian Nohr, der für seinen Mandanten vors Arbeitsgericht zieht.

Wobei das für den Mittfünfziger, 35 Jahre lang im Dienste seiner Versicherung, schon ziemlich unangenehm ist. „Ich will meinem Arbeitgeber nichts, ich habe immer gern und loyal für das Unternehmen gearbeitet.“ Und, so viel ist gewiss, mit großem Erfolg und mit großem Einsatz. Große Verbände, meist im Bereich des Handwerks und Arbeitgeberorganisationen zu beraten und für sie maßgeschneiderte Versicherungslösungen, bis hin zum Patent, zu entwickeln - das war sein Job, der ihm mit einem nicht ganz fünfstelligen Monatsgehalt vergolten wird. Derzeit ist er nach einem schweren Unfall krankgeschrieben.

„Man hat mir die Pistole auf die Brust gesetzt.“

Zuvor jedoch kannte er (fast) keinen Feierabend. Morgens Online-Konferenzen, abends Termine auf Kongressen und Verbandstreffen, Gespräche führen, Kontakte knüpfen, das Ohr an den Bedürfnissen des Kunden haben – das kostete Zeit und forderte ihn auch gesundheitlich. Als man ihm, der für halb Nordrhein-Westfalen zuständig ist, einen neuen Arbeitsvertrag vorlegte, nachdem er auch noch die andere Hälfte NRWs übernehmen sollte, weigerte er sich. „Man hat mir die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt: Entweder, du unterschreibst oder du wirst gekündigt“, erzählt er.

Die Signal Iduna Hauptverwaltung in Dortmund. Foto: Franz Luthe

Das sind so Momente, wo man in seinen Arbeitsvertrag schaut. Und was sagt der Arbeitsvertrag zu diesem Thema? Nichts. Genauer gesagt: Es steht drin, dass die Arbeitszeit nicht definiert wird. Christian Nohr, der Anwalt, nennt so etwas eine „positive Nichtregelung“. Nur: Was bedeutet das in der Praxis? Arbeiten bis zum Umfallen? Wohl kaum. Nohr, der zuletzt unter anderem gegen den FC Bayern München stritt, will für seinen Mandanten die 38-Stunden-Woche. Denn die gilt für die tariflich abgesicherten Versicherungsangestellten im Innendienst.

Regelung beträfe rund 30.000 Angestellte

Das sind in der gesamten Branche rund 170.000 Menschen, 30.000 hingegen arbeiten, fest angestellt, im Außendienst. Weitere rund 200.000 sind Selbstständige – das sind die Makler vor Ort mit ihren Büros, oft gebunden an eine große Versicherung. Beim Arbeitgeberverband für das Versicherungswesen geht man davon aus, dass die Frage, wie viel jemand arbeitet, von seinem persönlichen Einsatz und Erfolg abhängt. Festgelegt sei ein eher geringes Grundgehalt von knapp 2500 Euro, alles weitere sei eine Frage der Provisionen, die es für Neuverträge wie auch für die Vertragstreue von Kunden gibt.

Das Landesbehördenhaus in Dortmund – hier entscheidet das Arbeitsgericht Dortmund. Foto: Franz-Luthe / FFS

Der Fall in Dortmund, so Sebastian Hopfner, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes der Versicherungsunternehmen, habe keinerlei richtungsweisende Bedeutung für die Branche. Gleichwohl ist er im fernen München bestens orientiert über den Vorgang. Und Signal-Iduna hat sich schon mal – sicher ist sicher – die internationale Großkanzlei Hogan Lovells für das kleine erstinstanzliche Verfahren an die Seite geholt, die kümmert sich sonst um Vodafone, Volkswagen oder kämpft für die Slowakei gegen die EU oder für Pornoproduzenten gegen Netzsperren.

Rückendeckung vom Bundesarbeitsgericht?

Nohr sieht dennoch gute Chancen für seinen Mandanten gegen die Signal-Iduna, denn: Sowohl die europäische Rechtsprechung wie auch das Bundesarbeitsgericht im September 2022 haben klar gemacht: Arbeitszeit muss geregelt sein und erfasst werden. Und das ist bislang für die angestellten Versicherungsvertreter nicht der Fall.

Kein Wunder, dass auch die Verdi-Bundesverwaltung auf den Prozess aufmerksam geworden ist. Martina Grundler, dort zuständig für das Thema Versicherungen, sieht die Branche in der Pflicht, eine Zeiterfassung einzuführen. Und – das regelt der Arbeitsschutz – es gebe zumindest eine Obergrenze von 48 Wochenstunden.

Ob sich das Arbeitsgericht Dortmund dieser Einschätzung anschließt – oder gar noch weitere Bestimmungen trifft, bleibt abzuwarten.

