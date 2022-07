An der Theke: Vorsicht, dieser Krefelder kann Gedanken lesen

Am Niederrhein. In Folge #28 des Podcasts „An der Theke“ wird es magisch und rätselhaft. Andreas Lischke aus Krefeld ist Mentalist – und kann Gedanken lesen.

Wer sich mit ihm trifft, muss aufpassen! Selbst die eigenen Gedanken sind vor ihm nicht sicher, denn er kann sich in den Köpfen anderer Menschen umsehen. Und das könnte auch während der Aufnahme der neuen Folge unseres Podcasts „An der Theke“ passieren… Zu Gast ist dieses Mal der Mentalist Andreas Lischke aus Krefeld. Und ja, es wird mitunter ganz schön rätselhaft!

Polizist – und Mentalist

Doch wie wird überhaupt ein Polizist, denn das ist er hauptberuflich, zum Mentalisten? Dafür geht’s 30 Jahre zurück, als sich Andreas Lischke erstmals für die Zauberkunst interessierte und dabei auf die Krefelder Ortsgruppe des „Magischen Zirkels“ stieß. Er erzählt, wie er im „Magischen Zirkel“ aufgenommen wurde, was der Unterschied zur Zauberei ist, welche Tricks besonders gut beim Publikum ankommen.

Andreas Lischke aus Krefeld arbeitet hauptberuflich als Polizist, nebenberuflich ist er Mentalist. Wie er Gedanken lesen kann, verrät er im NRZ-Podcast „An der Theke“. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Und was denken eigentlich gerade Marcus und Sara? All das gibt’s zum Nachhören in der aktuellen Podcast-Folge! Wie immer trinken die beiden mit ihrem Gast zwei Biere aus der Region, dieses Mal ist es das IPA „Hopped on a feeling“ und das American Brown Ale „Funky Brown“ der . Na dann, Prost!

>>> Hier geht’s zum Podcast „An der Theke“

Diese und alle anderen kostenlosen Folgen sind abrufbar bei den gängigen Podcast-Anbietern wie Spotify und Apple Podcasts oder auf www.nrz.de/andertheke

Mehr Infos zum Mentalisten Andreas Lischke finden Interessierte auf seiner Homepage unter www.mentale-magie.de

