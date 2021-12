An der Theke: Marcus und Sara warten aufs Christkind

Am Niederrhein. In Folge #14 des Podcasts „An der Theke“ ist alles anders. Es wird besinnlich, lecker, lustig. Und ein Weihnachtsgewinnspiel gibt’s auch noch!

Wenn Vanillekipferl auf Weihnachtsbier treffen, dann wird’s bei „An der Theke“ besinnlich. Und damit zeigt sich schon: In dieser Podcast-Folge ist alles anders! Wir stoßen ausnahmsweise mal nicht mit einem Gast an, sondern warten gemeinsam aufs Christkind und kommen dabei, na klar, ins Plaudern. Wir sprechen über unsere etwas holprigen Anfänge als Podcaster und Podcasterin, über unsere absoluten Lieblingsfolgen und über unsere große Faszination für die Bierszene am Niederrhein.

Aber weil in dieser Weihnachts-Jahresrückblick-Spezialfolge eben alles anders ist, trinken wir statt eines regionalen Bieres dieses Mal ein englisches „Christmas Ale“. Das gibt’s in der Düsseldorfer Brauart zu kaufen und schmeckt… tatsächlich nach Weihnachten! Dafür sorgen Karamell, Toffee, Gewürze. Damit passt das Bier wunderbar zu einem selbstgebackenen Vanillekipferl. Foodpairing, so der Fachbegriff für die perfekte Kombi von Getränk und Essen, könnten wir im Podcast ruhig etablieren...oder? Zumindest in dieser Folge probieren wir in dieser Hinsicht tatsächlich noch einiges aus.

Foodpairing: Eisbock und Kräuterprinten

Belgisches Kirschbier schmeckt zu schokoladenumhülltem Marzipan, Eisbock zu Kräuterprinten. „Wer jetzt sagt: ‘Was für ein Blödsinn!’ Probiert es erst einmal aus“, schiebt Marcus jeglichen Zweifel direkt beiseite. Er selbst hat übrigens kein Lieblingsbier, sondern wählt das Gebräu jeweils nach Stimmungslage aus. Moodpairing („mood“ ist englisch und bedeutet Stimmung) wird in einer der kommenden Folgen noch eine Rolle spielen… Für mich darf’s dagegen gern fruchtig sein, so wie das Mangobier aus Krefeld. Und bei Mangos müssen wir jetzt immer an den Quizgott Sebastian Jacoby denken…

Aber dieses Mal soll sich nicht alles nur um die kulinarischen Genüsse drehen. Wir gewähren auch einen Blick hinter die Kulissen, verraten, wie eine Podcast-Folge eigentlich entsteht und welcher Gast zur Aufnahme überraschend Laugenstangen mitbrachte. Natürlich darf auch das Bierdeckelquiz nicht fehlen! „In welchem Land gibt’s einen inoffiziellen Feiertag, an dem das erste Weihnachtsbier getrunken wird?“ Oder für alle, die in unserem Podcast ganz genau hinhören: „Der Manager von Bob Geldof hatte welchen Sonderwunsch auf dem Halderner Pop?“

Gewinnspiel bis zum 31. Dezember

Spaß am Quizzen hatte doch auch einer unserer Gäste… Genau, Anne Gesthuysen! Und passend dazu haben wir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein kleines Weihnachtsgeschenk. Drei Exemplare von Anne Gesthuysens „Wir sind schließlich wer“ verlosen wir in Zusammenarbeit mit dem Verlag Kiepenheuer & Witsch. Das Gewinnspiel läuft bis zum 31. Dezember und ist zu finden unter www.nrz.de/roman. Wir wünschen viel Glück, aber natürlich auch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr – in dem wir uns hoffentlich wiederlesen und -hören werden!

