An der Theke: 172 Kilometer durch die Wüste – mit Weihwasser

Am Niederrhein. In Folge 11 des Podcasts „An der Theke“ erzählt der Marathon-Pater von seinem Lauf durch die Wüste und wieso er bald durch die Antarktis rennt.

Kurz vor der Podcast-Aufnahme ist er noch mal eben zehn Kilometer durch den Regen gelaufen. Für seine Verhältnisse eine eher kurze Runde, denn als Marathon-Pater ist der 58-Jährige eigentlich ganz andere Strecken gewohnt. 172 Kilometer durch die Wüste? Hat er geschafft! Wie er immer wieder seine körperlichen Grenzen überwindet und welche Rolle dabei Weihwasser spielt, das soll Pater Tobias Breer uns mal „An der Theke“ erklären.

Aber weil wir alle drei (Marcus und ich auch ohne vorher zehn Kilometer gelaufen zu sein) einen trockenen Mund haben, stoßen wir zunächst mit einem „Blonden“ von Webster aus Duisburg an. Pater Tobias schmeckt’s, wobei er sonst eher alkoholfreie Biere trinkt. Zumindest nach den Läufen. „Dann ist der Mineralhaushalt sofort wieder aufgefüllt“, erklärt er. Doch wie kommt denn nun ein Pater dazu, mit 43 Jahren erstmals einen Marathon zu absolvieren und danach nicht mehr mit dem Laufen aufzuhören?

Einmal um die Regattabahn in Duisburg

Eines muss Pater Tobias an dieser Stelle direkt klarstellen: „Vorher habe ich keinen Sport gemacht, ich war richtig faul.“ Als Coach für Persönlichkeitsentwicklung motivierte er zwar regelmäßig Führungskräfte dazu, sich endlich mal wieder etwas mehr zu bewegen. Er selbst aber hielt sich nicht daran, bis er eines Tages in den Spiegel sah und zu sich selbst sagte: „Tobias, du muss dein Leben ändern.“ Schließlich will er anderen keine Tipps geben, die er selbst nicht beherzigt. Ganz nach dem Motto: „Du sollst auch das halten, was du predigst.“

Der Marathon-Pater läuft natürlich nicht nur durch die Wüste oder die Antarktis, sondern auch mal im heimischen Duisburg. Foto: DANIEL ELKE / Projekt Lebenswert

Kurz darauf lief Pater Tobias seine ersten fünf Kilometer einmal um die Regattabahn. Das fand er schon ganz gut, aber: „Ich brauche ein Ziel, um dabei zu bleiben.“ Und weil er irgendwo mal gehört hatte, dass jeder und jede einmal im Leben einen Marathon gelaufen sein soll (wo genau das steht, ist nicht überliefert), meldete er sich zum Berliner Marathon an. Die Presse interessierte sich direkt dafür, schließlich trainiert ein Ordensmann nicht alle Tage für einen Marathon. Damit war aber natürlich der Druck groß, das Ganze auch wirklich durchzuziehen.

60.000 Kilometer gegen die Armut

Und Pater Tobias zog es durch. Nur, um anschließend zu sagen: „Das machst du nie wieder!“ Am nächsten Tag aber waren die Schmerzen vergessen, die Glücksgefühle dagegen noch präsent. Mittlerweile hat er 130 Marathonläufe hinter sich gebracht, darunter auch die Big Five. Die persönliche Herausforderung ist das eine, viel wichtiger ist ihm aber noch etwas anderes. Durch seine Läufe sammelt er Spenden – unter anderem für das von ihm gegründete Projekt „Lebenswert“, das bedürftige Kinder und Familien in Neumühl unterstützt.

Das Buch „Der Marathon-Pater. 60.000 Kilometer gegen die Armut“ von Pater Tobias aus Duisburg ist in diesem Jahr erschienen. Foto: Verlag bene!

„Der Marathon-Pater. 60.000 Kilometer gegen die Armut“ heißt daher auch sein Buch, das in diesem Jahr erschienen ist. Seitdem sind natürlich noch einige Kilometer (23 Marathonläufe seit Januar) und vor allem einige Spenden (insgesamt 1,6 Millionen Euro) zusammengekommen. Morgens um 6 Uhr ertönt der Startschuss, dann läuft er die 42,195 Kilometer – „und nachmittags bin ich schon wieder da, um Taufen zu übernehmen.“ Straffes Zeitprogramm. Doch mit der Zeit hat er gemerkt, dass irgendwann so ein Marathon nichts Besonderes mehr ist, die Spenden weniger werden.

Mit Weihwasser durch die Wüste

Deshalb sucht sich Pater Tobias immer extremere Strecken heraus. Mal nachts 100 Kilometer durch Schweiz, mal tagsüber 100 Kilometer von Duisburg nach Münster. Oder eben 172 Kilometer durch die Oman-Wüste. Wie hält man so etwas durch? Geholfen habe auf jeden Fall sein Weihwasser, erklärt er. Praktisch, dass er als Pater das Fläschchen immer wieder neu auffüllen, segnen und so das Weihwasser verlängern konnte. „Wenn ich irgendwo ein Zwicken gemerkt habe, dann habe ich mich damit eingeschmiert und ein Vaterunser gebetet. Dann ging’s wieder.“

Glaube versetzt Berge! Aber leider keine Dünen. „Ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe“, gibt Pater Tobias zu. Der Gedanke an die vielen Spenden, an die strahlenden Kinderaugen trug aber wesentlich dazu bei, dass er schließlich doch noch das Ziel erreichte. Nach 31 Stunden. Schlimmer geht’s nicht? Doch! 2013 will er durch die Antarktis laufen… Auf den Schreck gibt’s direkt noch einen Schluck von Marcus’ selbst gebrautem Bier. „Schmeckt super“, findet der Marathon-Pater. Am Ende lässt er übrigens lieber das Auto stehen – und läuft nach Hause. Natürlich.

Wie sich der Marathon-Pater auf seinen Extremlauf in der Antarktis vorbereitet, wieso er mit 84 Jahren seinen letzten Marathonlauf absolvieren möchte und welche Tipps er für Hobbyläuferinnen und -läufer hat, erfahren Sie in der aktuellen Folge unseres Podcasts „An der Theke“.

