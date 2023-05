In niederländischen Städten häufen sich Beschwerden über Lieferdienst-Lager in Wohngebieten (Symbolbild).

Niederlande Amsterdam verbietet Lieferdienst-Warenlager in Wohnvierteln

Amsterdam. Lärm, blockierte Wege und Radunfälle durch Kuriere: In Amsterdam dürfen Online-Dienste keine Warenlager mehr in Wohngebieten betreiben.

Online-Lieferdienste dürfen ihre Warenlager in Amsterdam nicht länger in Wohngebieten stationieren. Die sogenannten „darkstores“ dürfen nur noch in Gewerbegebieten angesiedelt sein, wie die Hauptstadt entschied.

Die Stadt im Nachbarland von NRW hatte bereits im vergangenen Jahr die Lager vorläufig verboten, nun ist es endgültig. Viele Anwohnende hatten über die „darkstores“ und die Super-Schnell-Kuriere geklagt. „Amsterdamer bekommen auf diese Weise eine bessere Wohnumgebung“, sagte der zuständige Beigeordnete Reinier van Dantzig.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus dem Nachbarland mehr verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Die Lieferdienste versprechen, Einkäufe innerhalb von zehn Minuten bei den Kunden abzuliefern. Dafür müssen sie aber ihre Warenlager auch in Wohngebieten haben. Durch das Verbot gerate ihr Geschäftsmodell in Gefahr, kritisierten die Unternehmen.

Die Läden heißen „darkstores“, weil ihre Fenster meist mit schwarzen Folien zugeklebt sind. Bürgerinnen und Bürger in vielen niederländischen Großstädten klagen über Lärm, blockierte Gehwege und Verkehrsunfälle durch die Fahrradkuriere. (dpa)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein