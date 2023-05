Amsterdam: Van Gogh Museum stellt letzte Meisterwerke aus

Amsterdam. Das niederländische Van Gogh Museum zeigt die letzten Werke des Künstlers vor seinem Tod. Leihgaben aus aller Welt in Amsterdam versammelt.

Blühende Gärten, satte Weiden, idyllische Höfe – im nordfranzösischen Dorf Auvers-sur-Oise erlebte der bekannte niederländische Maler Vincent van Gogh im Sommer 1890 eine große Schaffensperiode. Es sind die letzten Monate seines Lebens.

Zum ersten Mal widmet sich nun eine Ausstellung dieser entscheidenden Phase. Das Amsterdamer Van Gogh Museum zeigt einen Großteil der Werke des niederländischen Malers aus Auvers. „Etwa 70 Tage dauerte diese entscheidende und letzte Phase in seiner künstlerischen Entwicklung“, sagte die Direktorin des Museums, Emilie Gordenker.

Sogar für das Museum in den Niederlanden mit der weltweit größten van Gogh-Sammlung sei es eine einzigartige Ausstellung: Von den 74 Gemälden, die in Auvers entstanden, werden 50 gezeigt, dazu über 30 Zeichnungen und Skizzen. Die meisten Bilder sind Leihgaben aus aller Welt. Acht Gemälde in den neuen Ausstellung stammen aus dem Musée d’Orsay in Paris. Dort soll die Ausstellung ab dem Herbst gezeigt werden.

Vincent van Gogh (1853-1890) war aus dem südfranzösischen Saint-Rémy gekommen, wo er etwa ein Jahr in einer psychiatrischen Klinik verbracht hatte. Das Künstlerdorf Auvers lag etwa 30 Kilometer entfernt von Paris, wo sein Bruder wohnte, und der dort ansässige Doktor Paul Gachet sollte den Maler behandeln.

Zwischen beiden Männern entstand schnell eine besondere Freundschaft. Gachet gab dem Niederländer den Rat, viel zu malen. Und das tat dieser. In den etwa 70 Tagen malte er 74 Bilder. Er malte schnell mit kurzen kräftigen Pinselstrichen. Seine Objekte waren die Landschaften, das Dorf, die Menschen in seiner Umgebung, Blumen.

Direktorin Gordenker spricht von „berührenden Bildern“, die van Gogh bis zu seinem Tod umgeben hatten. Das französische Auvers war für Vincent van Gogh auch fast eine Heimkehr. Denn die Landschaft und die behäbigen Bauernhäuser mit Reet-Dächern erinnerten ihn an seine süd-niederländische Heimat in der Region Brabant.

Berühmte Landschaften von van Gogh ausgestellt

Die harmonischen Farben und die fast idyllischen Motive strahlen Geborgenheit und Lebensfreude aus. Es gibt keine Hinweise, dass sich der Künstler das Leben nehmen will. Van Gogh malte auch 12 Landschaften - alle im selben schmalen Quer-Format. Dazu gehört das berühmte „Kornfeld mit Krähen“. Das Bild mit den schwarzen Krähen, die aus dem gelben Weizenfeld auffliegen, unter einem dunklen Himmel, ist für viele symbolisch für die Verzweiflung des Malers.

Nun ist es Teil einer Panorama-Serie. Sie wird abgeschlossen mit „Baumwurzeln“, das letzte bekannte Bild von van Gogh. Am Ende nehmen Gefühle von Versagen, Einsamkeit und Melancholie überhand. Vincent Van Gogh schießt sich am 27. Juli 1890 in die Brust und stirbt zwei Tage später. (dpa)

