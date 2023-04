Buchtipp Am Niederrhein: kleine Auszeiten in Xanten und Isselburg

Am Niederrhein. „Die Zeit“ hat eine vierbändige Edition mit dem Titel „Kleine Auszeiten“ herausgegeben. Wir haben uns die Freizeittipps für den Westen angesehen.

Auszeit auf dem Wasser – Als Kapitän auf dem Hausboot auf der Xantener Nordsee“. So lautet der Titel eines von insgesamt 51 Kapiteln in dem Reiseführer „Kleine Auszeiten – in Deutschlands Westen“. Die ersten 18 Abschnitte gehören dem Niederrhein, dem Ruhrgebiet und dem Münsterland, später geht es weiter nach Süden in Richtung Pfalz und Eifel, doch hier sollen ja vor allem die vorgestellten Orte am schönen Niederrhein interessieren.

Die kleine Tour auf der Xantener Nordsee stellt Jutta M. Ingala vor, die unseren Leserinnen und Lesern von einigen Artikeln auf den Niederlande-Seiten in unserer Ausgabe oder von verschiedenen Büchern unter anderem über unser Nachbarland bekannt sein dürfte.

Königliche Nächte in Isselburg

Der Niederrhein ist den Machern dieses Freizeit-Führers gleich mehrere Abstecher wert. „Plötzlich Prinzessin“ heißt es in dem Ausflug nach Isselburg, wo es sich in der Wasserburg Anholt richtig königlich übernachten lässt. Außerdem geht es zu den Riesen in Kaldenkirchen im Nettetal und im Kapitel „Nix wie Niers“ radelnd von Mönchengladbach am Fluss entlang bis hin zur Mündung der Niers in die Maas. Als persönliche Note führen zwischendurch Mitarbeiter des Wochenmagazins „Die Zeit“ die Leserinnen und Leser zu ihren eigenen Lieblingsorten, was die gesamte Ausgabe schön auflockert.

Der Band “Kleine Auszeiten in Deutschlands Westen“ ist in der Edition „Die Zeit“ erschienen.. Alle vier Bände sind zusammen für 79,95 erhältlich. Foto: die zeit

„Kleine Auszeiten – im Westen Deutschlands“ ist ein Teil der vierbändigen Reihe der „Zeit“-Edition. Die gesamte Edition kostet 79,95 Euro, und kann auf hier bestellt werden. Einzelne Bände der Edition sind nicht erhältlich.

Gewinnspiel

Die NRZ verlost dreimal „Kleine Auszeiten – im Westen Deutschlands“ auf www.nrz.de/auszeit. Viel Glück!

