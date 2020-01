An Rhein und Ruhr. Experimentelle Wohnformen im Alter taugen nicht für alle, sagt eine Altersforscherin. Auftakt unserer Serie „Wohnen und Leben im Alter“.

Was wird aus uns, wenn wir alt geworden sind? Ist der Partner noch an unserer Seite? Kommen die Kinder zu Besuch? Und die Frage nach der Gesundheit steht ganz oben. Fast alle wollen so lange wie möglich selbstständig in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben – vielleicht auch mit Unterstützung von anderen. Das ist das Thema der neuen Serie, mit der wir ins Jahr starten. Wir besuchen eine Senioren-WG, eine Wohngemeinschaft von alt und jung, seniorengerechte Wohnungen und ein Pflegeheim. Zum Auftakt gibt es das Interview mit einer Expertin.

Seit fünf Jahren ist Dr. Martina Brandt Professorin für die Soziologie alternder Gesellschaft an der Technischen Universität Dortmund, gleichzeitig Mitglied im Beirat des Deutschen Zentrums für Altersfragen. Das Ruhrgebiet gilt wegen der tendenziellen Überalterung und dem hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund als Labor für die soziologische Entwicklung unseres Landes. Grund genug, mit der 43-jährigen Leiterin des Soziologischen Instituts ins Gespräch zu kommen über die Frage, wie wir im Alter leben und wohnen wollen.

Frau Prof. Brandt, überall wird für Altersvorsorge geworben, gemeint sind die Finanzen. Müssen wir nicht auch eine Art soziale Altersvorsorge treffen? Freundschaften und Beziehungen pflegen, gewissermaßen soziales Kapital ansparen?

Martina Brandt: Ich denke, da passiert vieles fast automatisch, ohne, dass wir uns das bewusst machen. Singles, also Menschen ohne Kinder, verbringen mehr Zeit mit Bekannten und haben dann Nachbarn und Freunde, die sich um sie kümmern – wenn alles gut läuft. Aber man sollte auch immer einen Plan B haben.

Nämlich?

Der Begriff „Soziales Kapital“ macht ja schon deutlich: Das ist eine Investition, die man da rechtzeitig tätigen muss, damit man später da auch einen Ertrag hat. Vitamin B braucht man eben nicht nur für die Karriere, sondern auch im Alter, wenn man Unterstützung benötigt, wenn beispielsweise der Partner verstirbt.

Alle reden von gemischten Wohnformen, aber solche Häuser muss man noch immer mit der Lupe suchen. Passiert da genug?

Das könnte auch daran liegt, dass das nicht für jeden etwas ist. Wenn sie erwachsene Kinder fragen, ob sie nochmal mit ihren Eltern zusammen wohnen wollen, dann werden die meisten sagen: Nur, wenn es sein muss (und andersherum genauso). Ähnlich kritisch sehe ich die unhinterfragte Devise „ambulant vor stationär“. Viele wollen gern zuhause alt werden, aber es gibt unter Umständen einen Punkt, wo man nicht mehr selbstständig genug ist und sich in den eigenen vier Wänden nicht mehr wohl fühlt.

Aber es gibt doch so schöne Filme über Alters-WGs. Und die Generation, die mit WGs groß geworden ist, kommt doch jetzt auch ins Alter.

Das ist aber sicherlich nicht die große Masse. Alters-WGs können funktionieren. Aber genauso wie in Studenten-WGs streitet man sich dann darüber, wer sich um die Küche kümmert und wer ums Bad. Dafür ist nicht jeder geschaffen.

Es gibt die Idee, gerade in Städten mit Wohnungsnot, dass ältere Menschen junge Studierende bei sich aufnehmen.

Aber will man das? Mit einem Fremden zusammenwohnen, der die Nacht zum Tag macht? Oder umgekehrt? Wenn es da häufig den Willen gäbe, würde gewiss ein solcher Markt entstehen. Vielleicht wollen die meisten das ganz einfach nicht.

Muss sich auch baulich in den Städten etwas tun?

Was Barrierefreiheit oder zumindest -armut angeht, hinken wir tatsächlich noch weit hinterher. Dabei ist das für jeden gut, auch für Menschen mit Kinderwagen oder jemanden, der sich das Bein gebrochen hat.

Wenn die Facebook-Generation älter wird, hat diese eine größere Chance sozial vernetzt zu sein?

Sicherlich hilft das über weitere Distanzen Kontakte zu halten oder bei Mobilitätseinschränkung. Und Video-Telefonie kann beispielsweise die Beziehungen zwischen entfernten Großeltern und Enkeln verbessern. Video funktioniert da einfach gut. Aber es ist so, dass sich die meisten in der letzten Lebensphase doch auf die nahen sozialen Kontakte konzentrieren. Da geht es nicht mehr darum, die beste Karrierechance zu finden, sondern da braucht man Menschen, mit denen man emotional eng verbunden ist.

Ist das ein Grund, warum Kinder die Eltern wieder zu sich holen, auch, wenn sie woanders leben? Und ist das für die Eltern überhaupt gut?

Das kann man so pauschal nicht sagen. Es gibt Menschen, denen ist wichtiger, dass sie nah bei den Kindern sind, als dass sie in der gewohnten Umgebung bleiben. Und es gibt solche, bei denen das Ängste auslöst. Was wir wissen, ist, dass die wechselseitige starke Abhängigkeit von Eltern und erwachsenen Kindern, die entstehen kann, für beide Seiten und ihre Beziehung nicht förderlich ist.

Aber das wird doch immer wieder als Ideal postuliert: Erst die Angehörigen, dann die ambulante Pflege und ganz zuletzt das Heim.

Das ist vor allem eine Kostenfrage. Pflege durch Angehörige scheint zunächst auch günstiger. Ob es das auch ist, wenn man die psychischen und physischen Folgen berücksichtigt, ist schon fraglich. In vielen Fällen ist es besser, wenn professionelle Pflegekräfte zumindest beteiligt wären. Das mentale Wohlbefinden ist nach unseren Studien da bei Pflegenden wie Gepflegten sonst stark beeinträchtigt.

Ihr Plädoyer ist also die Professionalisierung?

Mein Plädoyer ist die geteilte Verantwortung – ganz klar. In Staaten, in denen viel in Pflege und deren Professionalität investiert wird, ist das Wohlbefinden auf allen Seiten besser. Bei den Pflegebedürftigen und bei deren Angehörigen. Deswegen ist es gut, wenn sich die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt. Wenn eine professionelle Pflegekraft kommt und mich unterstützt, entlastet mich das stark – auch von der Verantwortung.

Die unausgesprochene Erwartung an die Kinder, dass sie sich im Alter kümmern mögen, ist also nicht gut?

Nein, ich denke für niemanden. Die allermeisten Kinder wollen das vielleicht, aber müssen das ja auch mit ihrem Leben vereinbaren können, haben selbst Kinder, haben einen Beruf, einen Partner.

Was raten Sie der Sandwichgeneration, um da ohne Burnout rauszukommen?

Das Wichtigste ist die positive Rückmeldung. Man darf sich nicht ausbrennen. Schwierig wird es immer dann, wenn die eigene Anstrengung nicht gewürdigt wird. Wenn man das Gefühl hat, man gibt und gibt und wird ausgequetscht wie eine Zitrone. Wenn jemand sein Engagement als sinnvoll und wertgeschätzt empfindet, kann er oder sie sicherlich mehr leisten.

Haben Sie sich schon überlegt, wie Sie alt werden wollen – oder fühlen Sie sich dazu noch zu jung?

Ich muss mein eigenes Plädoyer ja auch ernst nehmen. Im Moment denke ich an betreutes Seniorenwohnen, wo man stufenweise Pflegeleistungen dazu buchen kann. Und das möglichst schön. Jetzt habe ich ja drei Kinder, und ich gebe alles, damit die im Alter noch zu mir kommen und mir gelegentlich über den Kopf streicheln. Ich versuche, meine Kinder so zu erziehen, dass sie auch später noch an meinem Geburtstag vorbeikommen wollen (lacht).