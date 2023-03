Als ein echter Prinz die Schlossgärten Arcen eröffnete

So ist in den Schlossgärten Arcen der neue Wasser- und Skulpturengarten angelegt.

Arcen. Die Casa Verde gibt’s nicht mehr, dafür einen Boulevard und wieder tolle Skulpturen. Die Schlossgärten Arcen starten am 1. April in die Saison.

Die Schlossgärten Arcen starten am Samstag, 1. April, in eine neue Gartensaison. Die neue Saison ist mit einem Jubiläum verbunden: In diesem Jahr feiert der Gartenpark an der deutsch-niederländischen Grenze bei Venlo seinen 35. Geburtstag. Dieses Jubiläum wird unter anderem mit einem neuen Outdoor-Gartenerlebnis und einer Jubiläumsausstellung im Wasser- und Skulpturengarten gefeiert.

Werke des belgischen Popart-Künstlers William Sweetlove werden auch im Jubiläumsjahr zu sehen sein. Foto: Schlossgärten Arcen

Neues Gartenerlebnis

Anstelle des subtropischen Gewächshauses Casa Verde, das in den Wintermonaten abgerissen wurde, entstanden ein neuer Boulevard ‘Plaza Verde’ und ein mediterraner Garten. Die Casa Verde wurde 1988 als modernes Gegenstück vom Schloss Arcen erbaut. Die neue Terrasse am Boulevard schwebt buchstäblich über dem Wasser und bietet den Besuchern einen wunderbaren Ausblick auf den großen Teich und die umringenden Ufer. Auf der Terrasse bewegen sich die Besucher zwischen Sumpfzypressen, die besonders durch ihre markanten, im Wasser befindlichen Wurzeln auffallen. An den Boulevard grenzt ein neuer, mediterraner Garten mit Dutzenden neuen Bäumen, Olivenbäumen, Rosmarinpflanzen und einem Lavendelfeld. Dieses Gartengebiet wird am offiziellen Geburtstags des Parks am 31. Mai feierlich eröffnet.

Jubiläums-Ausstellung im Wasser- & Skulpturenpark

Am 31. Mai 1988 eröffnete Prinz Bernhard der Niederlande den Gartenpark, der nach Entwürfen des niederländischen Gartenarchitekten Niek Roozen gebaut wurde: die Schlossgärten Arcen. Das einzigartige Gartenerlebnis entstand in Zusammenarbeit mit der niederländischen Provinz Limburg und den Rosenzüchtern aus dem benachbarten Lottum. Im Laufe der Jahre nahm neben der Gartenkunst auch die bildende Kunst einen hohen Stellenwert ein. Das Schloss bot Platz für die verschiedensten Ausstellungen, häufig in Zusammenarbeit mit regionalen Kunst-Experten wie Paul Wilms von Galerie Wilms, Museum van Bommel van Dam und dem Limburgs Museum.

Im vorigen Jahr wurde der Schlosspark zwischenzeitlich zum Freiluft-Atelier dutzender Künstler Foto: Schlossgärten Arcen

+++ Sie wollen keine Nachrichten mehr aus dem Nachbarland verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Nach 35 Jahren Schlossgärten Arcen stehen die Büsten der bekanntesten Rosenzüchter – diese Kunstwerke kommen von Hans Reijnders – noch immer im Rosarium und hat die Holz-Skulptur ‘Movement’ von Fons Schobbers einen neuen, bleibenden Standort im neuen mediterranen Garten erhalten.

Im Jahr 2023 blickt der Gartenpark auf die Kunst in den vergangenen 35 Jahren zurück, insbesondere auf Kunstwerke, die einen Platz im Wasser- Skulpturengarten hatten. Dieser Garten wurde 2004 vom Gartenarchitekten Niek Roozen entworfen. Zu den Ausstellungsstücken im Jubiläumsjahr gehören u.a. Skulpturen von Sjer Jabobs, Ann Hermans, William Sweetlove, Shinkichi Tajiri und David Vanorbee. Ein neuer Soundscape des niederländischen Komponisten Egbert Derix in Zusammenarbeit mit Eric Vloeimans und Huub Stapel vervollständigt den Kunstgenuss audiovisuell.

Frühling in den Gärten

Während der Winterpause haben die Gärtner eifrig daran gearbeitet, die Gärten auf den Frühling vorzubereiten. Besucher können sich auf einen Saisonstart mit Tausenden Frühjahrsblühern und neuen Gartenelementen, einen mit 20.000 Tulpen gefüllten Blumenpfad und Zehntausende Stiefmütterchen freuen. Die bunten Stiefmütterchen wurden unter anderem im Rosarium und im riesigen Pfau auf dem Turnierfeld zu sehen sein. Neu im Rosarium sind die neuen Rosensorten im Eingangsbereich, worunter die einzige Rose der Welt, die bunte Blätter hat: ‘Rosa Verschuren’. Dahinter sorgen zwei neue Springbrunnen für ein lebendiges Wasserspiel.

Die Schlossgärten Arcen sind ab Samstag, den 1. April wieder täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Für Fans des Parks gibt es noch bis 31. März einen Rabatt auf die Saisonkarte! Weitere Infos unter www.schlossgaerten.de.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein