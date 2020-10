Allwetterzoo stellt Pläne für neue "Meranti"-Tropenhalle vor

Münster Unter einer bis zu 16 Meter hohen Kuppel sollen Zoobesucher die Tropen erleben. Fertigstellung ist für Sommer 2022 geplant.

Im Sommer 2022 soll sie fertig sein, mit 4000 Quadratmetern Grundfläche und einer bis zu 16 Meter hohen Kuppel: Der Allwetterzoo in Münster hat an diesem Freitag (9. Oktober 2020) Pläne für seine neue Tropenhalle vorgestellt. Benannt wird die Halle nach einem riesigen, stark bedrohten Tropenbaum.

"Merantihalle" soll die neue 21,5 Millionen Euro teure Attraktion des Münsteraner Zoos heißen. Namensgeber sind die 45 Meter und mehr hohen Merantibäume, die in Ländern wie Malaysia oder Indonesien wachsen und oft illegal geschlagen werden. Aus den Baumriesen werden Fenster gemacht, aber auch Sperrholz.

"Mahnmal für die Zerstörung der Tropen"

"Der Merantibaum ist ein Mahnmal für die fortschreitende Zerstörung des tropischen Lebensraumes", sagte Zoodirektorin Dr. Simone Sheka. Auf Borneo wurde sogar ein fast 90 Meter hoher Baum entdeckt. Gleich nach den Herbstferien soll mit der Räumung des Baufeldes begonnen werden. Die Halle ist Teil eines Generalumbaus, der Münsters Tierpark zu einem Klimazoo machen soll.

Der erste Spatenstich ist für Januar 2021 geplant. Rechnet man die Außenanlagen mit wird sogar auf rund 11.000 Quadratmetern gebaut. 1,5 Millionen Euro sind in der Finanzierung noch offen, die muss der Zoo noch durch Spenden einwerben. Vom Erfolg dieser Spendenaktion hängt ab, wie aufwendig oder weniger aufwendig das Außengelände gestaltet wird.

Unterschiedliche Ebenen für Besucher

In der fertigen Halle sollen Besucher die Tropenwelt den Angaben zufolge auf verschiedenen Ebenen erleben. Von Hängebrücken in drei und sieben Meter aus sollen sie sich auf Augenhöhe mit Brüllaffen und Faultieren befinden. Am Boden leben Tapire und Ameisenbären, dort soll es einen "Abenteuerweg" geben sowie ein begehbares Gehege mit Lemuren. Und große Unterwasser-Fenster zeigen schwimmende Riesenotter.

Zur "Merantihalle" gehören auch Veranstaltungsräume - der Zoo hat bereits eine erste Buchungsanfrage, für eine Hochzeit im September 2022. Geheizt wird die neue Halle über Geothermie, also Erdwärme. Geplant sind 46 Bohrungen in bis zu 300 Meter Tiefe. Bereits jetzt wird unter anderem schon der Stall für den Elefantenbulle Alexander mit umweltfreundlicher Erdwärme beheizt.

Infobox Meranti:

Meranti

bezeichnet eine Gruppe tropischer Laubhölzer, die verschiedenen Arten der Gattung

Shorea

aus der Familie der Flügelfruchtgewächse entstammen. Meranti

-

Bäume, beziehungsweise Urwald

-

oder Baumriesen, gehören zu den höchsten Bäumen der tropischen Regenwälder. Der wahrscheinlich

größte Baum, der bisher in den Tropen entdeckt wurde, misst sogar 89

,5 Meter. Er zählt zur Art der

Yellow Meranti und wurde auf Borneo gefunden. Würde man etwa 20 britische Doppeldeckerbusse

übereinander stapeln, käme man auf diese Höhe. Um so groß zu werden wie dieser Baumriese, braucht

es seine Zeit: Die Giganten sind ei

nige hundert Jahre alt.

Aufgrund ihrer enormen Größe haben einige

der Bäume sogenannte Brettwurzeln, die sie stützen. Baumriesen, wie die Meranti

-

Bäume, sind

insbesondere durch die Holzwirtschaft gefährdet, die die Bäume für hartes aber gut zu verarbeitend

e

Holz schätzt. Für die Gewinnung von Tropenholz wird allerdings massiv tropischer Wald gerodet. Ein

großer Teil des Holzeinschlags ist dabei immer noch illegal. Das hat direkte Auswirkungen auf die

lokale Flora und Fauna sowie auf das globale Klima, da di

e Wälder immer mehr schrumpfen.