„Allianz Atomenergie“: Limburg startet Debatte über Mini-AKW

Aus den Niederlanden. Werden Mini-AKW an der NRW-Grenze gebaut? Um bei der Entscheidung weiter zu kommen, startet Limburg die „Allianz Atomenergie“ für einen Dialog.

In der Frage, ob es Mini-AKW in Limburg geben soll, geht die niederländische Grenzprovinz nun einen Schritt weiter: Unternehmen, Behörden, Forschungsinstitute und mögliche Investoren schließen sich nach Angaben der Provinz zu einer sogenannten „alliantie kernenergie“ – einer “Allianz Atomenergie“ – zusammen.

Das hat die Provinz im Nachbarland von NRW am Mittwoch bekannt gegeben. Der Hintergrund: Die Region Limburg möchte weg von fossiler Energie. Für einen „ausgewogenen Energiemix“ .

Eine von der Region in Auftrag gegebene Untersuchung hatte vergangenen Herbst ergeben, dass der Bau von kleinen AKW in Form sogenannter SMRs (Englisch: Small Modular Reactors) technisch möglich sei. Daraufhin wollte die Provinz die Machbarkeit von AKW in Limburg in weiteren Schritten untersuchen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus dem Nachbarland mehr verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Ob kleine Kernzentralen nahe der Grenze zu NRW entstehen, ist politisch noch nicht entschieden. Die Provinz rechnet damit, dass bis zu einem möglichen Entschluss und Bau noch Jahre vergehen könnten.

Das Ziel der „Allianz“ ist zunächst, weitere Untersuchungen anzuleiten, Informationen zu verbreiten und „eine gesellschaftliche Debatte anzustoßen“, wie die Provinz Limburg mitteilt. Wie diese aufgenommen wird, ist noch unklar. Kleinere AKWs, sogenannte SMR, sind Hoffnungsträger der Atomindustrie, aber durchaus umstritten.

Neue AKW in den Niederlanden geplant

Kleinere Reaktoren haben eine geringere Leistung und einen kleineren Reaktorkern. Sie werden als sicherer im Vergleich zu Großreaktoren vermarktet, eine Kernschmelze soll ausgeschlossen sein. Doch auch bei den kleinen AKWs gibt es radioaktive Abfälle und .

Mit der Untersuchung zu Mini-Reaktoren ist die Provinz auf Linie mit der aktuellen liberal-konservativen Regierung unter dem niederländischem Premier Mark Rutte. Aufgrund der Klimakrise und Angst vor Energieengpässen setzt das Kabinett in Den Haag stärker auf Kernenergie und will zwei weitere große AKWs im Land.

Bislang gibt es in den Niederlanden nur ein Kernkraftwerk. Es steht im zeeländischen Borssele. Das Vorhaben für zwei weitere große AKWs steht im aktuellen Koalitionsvertrag festgeschrieben, ist aber vor 2030 wohl nicht realisierbar.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein