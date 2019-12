Duisburg. In Duisburg-Neumühl suchen zwei Krippenfiguren in einer Aktion der Katholischen Herz-Jesu-Gemeinde jede Nacht eine andere Unterkunft.

Aktion: In Duisburg sind Maria und Josef auf Herbergssuche

Es ist selten, dass Pater Tobias ins Schwitzen kommt – außer vielleicht beim Laufen, wenn er mal wieder für den Guten Zweck auf der Marathon-Strecke unterwegs ist – in Berlin, Rom, Marrakesch. Doch im vergangenen Jahr wurde der Pastor der katholischen Herz-Jesu-Gemeinde in Duisburg-Neumühl an Heiligabend eine halbe Stunde vor der Kinder-Christmette doch etwas nervös. Zwei Plätze in der Krippe waren verwaist: Maria und Josef waren noch nicht wieder zurück – zurück von ihrer Herbergstour, zu der sie am 1. Advent von Pater Tobias geschickt wurden. Als „Flüchtlinge“ suchten sie jeden Tag eine andere Bleibe für die Nacht, im Gepäck das Pilgerbuch, in das sich die Herbergsfamilie eintragen konnten.

Die jeweiligen Gastgeber mussten dann wieder die nächsten Gastgeber finden und die dann wieder die nächsten und so weiter. Die erste Bleibe organisierte noch der Pater selbst, eine Familie, die in der Gemeinde sehr engagiert ist, „danach wusste ich nicht, wohin die Reise ging“, so sah es das Konzept vor – und so läuft es auch in diesem Jahr.

Besondere Begegnungen in Duisburg

Erneut sind Maria und Josef wieder seit dem 1. Advent in der Duisburger Gemeinde unterwegs. Ihre erste Bleibe war diesmal ein Zoofachgeschäft. „Ich rief Norbert Zajak an und fragte ihn, ob er zwei Flüchtlinge für eine Nacht bei sich aufnehmen könnte“, erzählt Pater Tobias. Ohne zu wissen, um wen es sich handelt, habe dieser nach kurzer Überlegung zugesagt. „Er hätte sein Gästezimmer frei. Als wir uns in der Kirche getroffen haben, fragte er, wo denn nun die Flüchtlinge seien, die er mit nehmen sollte. Als ich ihm Maria und Josef zeigte, war er ganz überrascht, dass es nur Figuren waren.“ Er hätte wirklich zwei Flüchtlinge aufgenommen?

De Krippenfiguren der Katholischen Herz-Jesu-Gemeinde in Duisburg-Neumühl suchen in der Adventszeit jeden Tag eine andere Bleibe. Foto: Pater Tobias

„Ja“, sagt Pater Tobias. Und genau darum geht es ihm bei der Aktion, die in seiner Heimatgemeinde Cappenberg im Münsterland schon länger durchgeführt wird. Spannend sei die Auseinandersetzung mit der Frage, ob man selbst zwei Herbergssuchenden ein Zuhause geben würde. Eine Frage, die im Duisburger Norden nicht selbstverständlich mit einem „Ja“ beantwortet werden dürfte, angesichts rund 32 Prozent AfD-Wählern in Neumühl bei der letzten Bundestagswahl. Die Herbergssuche soll eine „stille und verborgene Aktion mit besonderen Momenten der Begegnung“, sein, sagt Pater Tobias. Manchmal hört er durch Zufall, wo sich Maria und Josef gerade aufhalten, „einige Herbergsfamilien posten ein Foto auf Facebook“, aber alle Stationen lassen sich erst hinterher nachvollziehen, wenn das Pilgerbuch mit den Figuren wieder in der Kirche zurück ist.

Über Facebook von der Aktion erfahren

Über Facebook hat auch Barbara Beltermann von der Aktion erfahren. Die Leiterin der katholischen Grundschule am Bergmannsplatz dachte sie sich, „die Aktion passt zu unserer Schule. Wir sind sehr mit der Gemeinde verbunden, arbeiten konfessionsübergreifend, zelebrieren alle zwei Wochen einen Gottesdienst bei Pater Tobias.“ Sogar die muslimischen Kinder würden mitgehen.

„Die Religionsfreiheit ist wichtig. Aber wir haben nur einen katholischen Religionsunterricht und schieben in diesen Bereiche ein, in denen sich jedes Kind wiederfinden kann“, erklärt Konrektorin Jennifer Mußlick. Auch viele katholische Kinder würden nicht mehr die Glaubenslehre kennen. Als Schulleiterin Barbara Beltermann auf Facebook von der Herbergssuche gelesen hat, hat sie geantwortet: „Es wäre schön, wenn Maria und Josef auch zu uns kommen würden.“

Nach einer Nacht zwischen Hund und Katze standen Maria und Josef vor dem Schultor

Der Wunsch sollte sich erfüllen: Nach einer Nacht zwischen Hund, Katze und Amphibien standen die Flüchtlinge vor dem Schultor. Die Kinder, darunter viele Neuzuwanderer, staunten nicht schlecht, als sie die großen Figuren in der Schulkrippe entdeckten und die Geschichte von Maria und Josef hörten. Manche zum ersten Mal. „Wir sind eine Inklusionsschule, haben einen hohen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf. Viele Kinder sind emotional verarmt. Wir sind hier mehr als Schule. Die Schüler erfahren hier Geborgenheit“, sagt Barbara Beltermann.

Eingebunden in eine kleine Adventsfeier haben die Mädchen und Jungen gehört, „welche Wertigkeit eine Herbergssuche hat. Das ist eine gelebte biblische Gesichte“, sagt die Schulleiterin. Sie selbst fragte in einem Supermarkt an, ob Maria und Josef dort als nächstes übernachten könnten. Konnten sie. Und so zogen die Flüchtlinge weiter zu Rewe. Von dort aus verliert sich für Pater Tobias die Spur.

„Wir können es nicht steuern, wo Maria und Josef eine Unterkunft finden. Ideal wäre es, wenn es auch Menschen sind, die sonst nicht den direkten Draht zur Kirche haben.“ Im vergangenen Jahr sind Maria und Josef dann doch noch rechtzeitig zum Krippenspiel aufgetaucht. „Die Familie hat sie direkt in die Christmette mitgebracht“, sagt Pater Tobias und hofft, dass dies auch in diesem Jahr so ist.