Afrikanische Schweinepest: NRW bleibt wachsam

An Rhein und Ruhr. In Polen und in Belgien grassiert die Afrikanische Schweinepest. Das Saarland bildet Spürhunde aus. NRW bereitet sich für den Ernstfall vor.

Nachdem rund 80 Kilometer von der deutschen Grenze in Polen bei 22 Wildschweinen die Afrikanische Schweinepest festgestellt worden ist, hält das NRW-Verbraucherschutzministerium einen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest auch in NRW für möglich. Im an NRW grenzenden Belgien seien dem Deutschen Jagdverband zufolge seit dem ersten Nachweis Ende 2018 inzwischen mehr als 800 weitere bei Wildschweinen erfasst worden.